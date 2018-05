© Victor Углик/TASS

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. Le ministère de la culture de la fédération de RUSSIE a alloué plus de 10 millions de roubles pour la restauration de la maison-musée de l’écrivain Nicolas Лескова à Orel. Sur ces fonds, pour la première fois au cours des 20 dernières années passeront interne à la rénovation en bâtiment, dit TASS directeur général de united public du musée littéraire Vi Tourgueniev, dans la structure qui comprend le musée Лескова, la Foi d’Ephraïm.

« La restauration de la maison-musée de Nicolas Лескова par le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE alloué de 10,4 millions de roubles. Sur ces fonds sera effectué de la restauration – re-forme en parquet de chêne, оштукатурят les murs et les plafonds, changent de fenêtres et de portes, restaurent la décoration d’intérieur. La révision de la dernière fois remonte à 1998, et, bien sûr, le bâtiment doit être mise à jour », dit la Lettre.

Les travaux de restauration de l’intention de commencer en juin et se terminer en octobre 2018. « Le respect de l’exactitude historique, la qualité de la réparation sera de contrôler l’institution fédérale « , la Direction de la construction, la rénovation et la restauration », qui se trouve à l’autorité directe du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE », – a noté d’Ephraïm.

Sur le temps de la réparation de l’exposition principale sur Лескове transféré au musée de l’historien Nicolas Granovsky, né à Orel au début du XIXE siècle.

Nicolas Лесков (1831-1895), écrivain russe, né dans le village Gorokhov de la province d’Orel. Connu comme l’auteur des romans « Enchanted wanderer », « un Conte sur l’egypte oblique Левше et de l’acier puce », le roman « Соборяне » et d’autres œuvres. Le seul dans la fédération de RUSSIE littéraire et le musée mémorial de la Лескова est ouvert à Orel en 1974, à la maison, au milieu du XIXE siècle appartenait à son père заседателю orel la chambre de première instance.