© SANA via AP

ORIENTALE de la GOUTA /Syrie/ 5 mai. /TASS/. Environ 100 équipes des services publics équipés de machines lourdes, mènent des travaux de réparation dans la banlieue de Damas Ghouta Orientale. Cela a été rapporté par les journalistes, les représentants des autorités locales.

« Actuellement, l’enlèvement des décombres et de nettoyage de rues et des routes reliant les localités de l’enclave. À ces fins, dans l’est, maintenant il y a environ 100 équipes locales de services publics. Chacune est pourvue d’êtres humains et sévère de l’ingénierie de la technique », – a dit le représentant des autorités locales.

Selon le chef de l’une de ces équipes, Issa Moussa, seulement dans son groupe emploie 75 personnes, équipés de 15 camions, huit tracteurs et cinq par les excavateurs chaque jour, ils nettoient 3 à 4 mille mètres carrés.

Auparavant, le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a signalé que le 13 avril a été complètement terminé la conclusion de groupes armés de la Douma, à partir de là, on a pris plus de 21 mille combattants et des membres de leurs familles. La ville passa sous le contrôle du gouvernement légitime de la Syrie.