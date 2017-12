Le président du comité de la sécurité et de travail avec les supporters Russe de football de l’union Vladimir Markine

MOSCOU, le 30 décembre. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. Le président du comité de la sécurité et de travail avec les supporters Russe de football (RFU), Vladimir Markin espère que les supporters russes en 2018 assez de raison n’est pas de créer des problèmes. À propos de cette Forêt a déclaré TASS.

« A en juger par ce que cette année il n’y avait aucun incident grave lié à des blessures, handicaps et le comportement de ses supporters, je crois, un an est passé décemment. Il est difficile de prédire à quoi s’attendre de nos visiteurs, fans l’année prochaine: nous ne pouvons pas suivre les tendances étrangers des fans, mais de leurs attendons que la raison l’emportera. En raison du fait, combien de sujets et le film est sorti cette année, nous espérons qu’ils ont assez d’esprit pour l’année à venir ne pas faire de bêtise, très dangereux, non seulement pour eux mais aussi pour le pays. Nous attendons le présent de football de la fête, j’espère, et je crois en les supporters », a déclaré un million de chômeurs.

À l’été 2016 en France a tenu le championnat d’Europe, lors de la phase de groupes de laquelle ont eu lieu les émeutes impliquant des fans. La plus grande résonance reçu les pogroms de Marseille avant le match entre l’Angleterre et de la Russie, qui ont participé y compris les fans des deux équipes. Tout au long de l’année 2017 dans les MÉDIAS britanniques régulièrement sortaient les documents sur околофутбольных intimidateurs en Russie.

À l’été 2018 dans 11 villes de la Russie aura lieu le championnat du monde de football.