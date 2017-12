La Russie a achevé son retrait partiel de Syrie

Vladimir Poutine le 29 novembre 2017 –

La Russie a achevé le retrait partiel de ses troupes déployées depuis deux ans en Syrie, amorcé à la mi-décembre sur ordre du président Vladimir Poutine, a annoncé ce vendredi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

« Votre ordre sur le retrait du groupe des forces russes de Syrie a été accompli », a déclaré Sergueï Choïgou, en s’adressant à Vladimir Poutine lors d’une réunion avec les responsables militaires russes.

La Russie a notamment retiré ses unités des forces aériennes, ses médecins militaires, ses démineurs et les effectifs des forces spéciales, un bataillon de police militaire, ainsi que 36 avions et quatre hélicoptères, a-t-il précisé, cité par les agences de presse russes.

Une mission « brillamment accomplie »

L’armée russe a amorcé le 12 décembre le retrait partiel de ses troupes déployées en Syrie, suite à l’annonce de Vladimir Poutine qui a déclaré leur mission « brillamment accomplie » après deux ans d’intervention en soutien au régime de Bachar al-Assad.

Le 11 décembre, le président russe, en route pour une tournée éclair en Égypte et Turquie, avait fait une escale surprise en Syrie pour la première fois depuis le début, il y a six ans, du conflit qui a fait au moins 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.