VARSOVIE, le 26 mai. /TASS/. Un citoyen de la Russie Anna Захарян, travaille en partenariat avec le mémorial de la société « Koursk », expulsée de la Pologne, après quelques jours de détention. À ce sujet, elle a rapporté samedi sur sa page Facebook.

Selon elle, son « déportés de la Pologne, qui restèrent sept jours dans un centre de détention (ыетыре en ne donnant pas les appeler même mère) ». Comme elle l’a souligné, c’est la seule chose, en fait, que je conserve la mémoire de son arrière-grand-père, décédé il en janvier 1945″. « La phrase « nous ne savons pas quand Vous allez pour leurs enfants » mortel, bien sûr, le plus », ajoute – t-Захарян.

Dans sa communication, elle a remercié l’assistance du personnel du MAE de la fédération de RUSSIE, l’ambassade de Russie en Pologne, les députés et les membres de la commission. À son tour, le leader du « Koursk » Jerzy Тыц considère l’incident de la violation des droits de l’homme, notant que « Anne ont arrêté et l’ont utilisé contre elle typiquement гестаповские méthodes pour elle avouait dans les choses, qui ne l’avait jamais fait ». « Elle a menacé de l’envoyer à l’Ukraine, a utilisé l’inquiétude pour les enfants, погранохрана refusé de fournir des informations sur son sort à la famille », a raconté Тыц dans la publication de son Facebook. « Je suis convaincu que les responsables de l’incident soient traduits en justice et encourra une punition méritée », a – t-il ajouté.

TASS n’a pas encore le commentaire de l’Agence de la sécurité intérieure (AVB) de la Pologne.

La semaine dernière, le personnel de AVB ont signalé la détention et à l’expulsion du pays à un autre citoyen de la Russie de Catherine Ts (nom de polonaise des lois n’est pas appelé). Selon les informations, le polonais de renseignement elle est accusée dans les activités contre la république.

Commémoratif de la société « Koursk » – la seule en Pologne, une organisation qui bienfaisance origines engagés dans la restauration des monuments les soldats soviétiques. Sur le compte de militants déjà, plusieurs dizaines de rénovés et mis à jour les mémoires de l’armée Rouge dans la république.