La russie a exhorté les militants de l’est, de ne pas gêner la sortie des civils

© EPA-EFE/MOHAMED BADRA

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. La russie appelle les militants à l’est, à respecter le cessez-le feu et de ne pas obstruer les civils, a déclaré le chef du Centre de conciliation des parties en conflit en Syrie, le général-major Yuri Evtouchenko.

Voir aussi







Que se passe en république Orientale,



« Nous encourageons les dirigeants de groupes armés dans l’est, d’adhérer au régime de la cessation des hostilités, et de ne pas obstruer les civils dans les zones de sécurité », dit – Evtouchenko.

Il a souligné que les militants sont passés à l’offensive dans la région. Selon lui, mardi lors d’une action humanitaire de la pause de la région entre les localités Хараста et de la Douma, à partir de 11:45 à 12:25 (12:45 à 13:25 gmt), les militants du produit de deux bombardements de mortier d’un couloir humanitaire, des mines déchirés à 500 mètres du point de passage.

« En outre, pendant le temps de pause humanitaire des combattants de groupes armés ont continué à attaquer les positions des forces gouvernementales dans le quartier de localités Хазрама et Нашабия, et après 13:00 (14:00 gmt – env. TASS) sont passés à l’offensive et dans d’autres directions. Ces actions accompagnées d’intenses tirs d’artillerie à feu et des armes légères », a déclaré le général.

Plus tôt mardi, le représentant du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit sur le territoire de la Syrie, le major-général Vladimir Zolotoukhine a indiqué que le temps de pause humanitaire des hommes armés ont commis des attaques de roquettes du couloir pour évacuer les civils de l’est de Huta toutes les demi-heures, résultant de la répartition de la population a été déjoué, de quitter la zone par jour n’est pas un homme.

Voir aussi

Ministère de la défense: aucun dénombré n’a pas pu quitter Orientale Гуту pour le temps de pause humanitaire

Les sables: de la fédération de RUSSIE regrette qu’un certain nombre de pays ignore la brutalité des terroristes dans l’est,

Les députés de la Douma d’etat ont l’intention de visiter la Syrie après la restauration de la trêve dans l’est,