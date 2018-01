La russie à payer une contribution au Conseil de l’Europe, quand tout sera de retour à l’emploi dans l’APCE

STRASBOURG, le 23 janvier. /TASS/. La russie à payer sa contribution au Conseil de l’Europe (COE), lorsqu’il revient à part entière de travail à l’assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Ce sujet a déclaré aux journalistes le vice-président de la Douma Pierre du Côlon après la réunion spéciale de la commission sur l’harmonisation des organes du Conseil de l’Europe.

« Alors, il est de retour au travail [PAZ] », a dit le Côlon répondant à une question sur les délais de paiement de la fédération de RUSSIE dans CE. « Nous n’achetons pas les billets sur les films, qui ne marchons pas », a – t-il ajouté.

Comme l’a souligné le vice-président de la Douma, le retour de la délégation russe à l’APCE est toujours possible que, après la modification du règlement de l’assemblée. « La russie peut retourner à la PAZ quand sera annulée discriminatoire à l’égard du règlement, qui permet de priver de droit de vote délégation nationale. Jusqu’à ce que cela n’arrivera pas, la Russie aux travaux de l’assemblée ne reviendra pas », a déclaré le Côlon.

Commentant la possibilité de suspension de l’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe dans le cas où Moscou de deux années consécutives ne sera pas payer les cotisations, le député a souligné que cette règle n’est pas absolue.

« [La question de la suspension de l’adhésion de la fédération de RUSSIE] peut être considéré, peut ne pas être traitée. Je tiens à vous dire que la Russie est le plus vaste pays d’Europe, la population de 150 millions de personnes, sans la Russie, pas de l’Europe, et aucun de l’assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe ne peut pas être. Par conséquent, indépendamment de quand et comment seront prises les décisions techniques sur le financement de l’organisation, la Russie a été, est et sera membre à part entière de tous les dialogues, qui concernent l’Europe et l’avenir du continent », a déclaré le Côlon.

Il a également assuré que la Russie est configuré sur la poursuite du dialogue constructif avec les collègues de l’APCE, en espérant finir par sortir de la crise actuelle dans les relations. « Nous allons, ensemble, avec nos collègues sur un pied d’égalité à travailler sur les propositions qui sont formulées par monsieur [le président de l’APCE Michele] Nicoletti dans le rapport de гармонизаций de la relation à l’assemblée », – a déclaré le vice-président de la Douma.

« La russie est un pays où il est impossible de mettre dans l’isolement, que personne d’autre ne le fera renoncer à leurs intérêts nationaux, c’est un pays qui appartient à un du XXIE siècle », – at-il conclu.

La russie et l’APCE

La délégation russe à l’APCE, en avril 2014, a été dépouillé de la mission principale cause des événements en Ukraine et de la réunification de la Crimée avec la RUSSIE. En 2015, la PAZ, double-a examiné la question de la restauration des droits de la délégation de la fédération de RUSSIE, mais si les sanctions sont restées en vigueur: la Russie a été privée de la possibilité de voter dans le rythme jusqu’à la fin de l’année et a également empêché de participer aux travaux des organes directeurs de l’assemblée et de ses missions d’observation sur l’espace du Conseil de l’Europe. En réponse, la délégation de la fédération de RUSSIE a déclaré que, refuse de travailler dans l’APCE dans ces conditions, et dans les années 2016-2017 pas commencé à envoyer une demande de confirmation de ses pouvoirs en raison de la persistance à Strasbourg русофобских humeurs.

À la fin de juin 2017, on apprend que la Russie suspend le versement de sa contribution au Conseil de l’Europe en raison de неучастием de la délégation de la fédération de RUSSIE dans le travail de l’APCE. Simultanément Moscou propose d’apporter au règlement de l’assemblée, que personne n’a le droit de priver les pouvoirs d’aucune délégation.

Le 11 janvier, le chef du comité de la Douma pour les affaires étrangères Leonid Slutski, a déclaré que la Russie ne peut envoyer une demande de confirmation des pouvoirs de la délégation de la fédération de RUSSIE à l’APCE en 2018 et n’ira pas « sur январскую session ni complets, ni dans un format tronqué ».

Toutefois, avec le travail d’un voyage à Strasbourg pendant la présente session de l’APCE sont allés vice-président de la Douma Pierre le Côlon et le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev. Mardi, les parlementaires russes ont participé à la réunion spéciale de la commission sur l’harmonisation des organes de la ce, qui a notamment été consacrée à la recherche des voies de sortie de crise dans les relations entre la Russie et l’APCE. Cette commission a été créée après des consultations avec le comité Présidentiel de l’APCE, avec la participation des législateurs de la fédération de RUSSIE à la fin de 2017. Alors homologues européens ont exprimé leur intérêt dans le rétablissement du dialogue avec la Russie et la résolution de questions litigieuses, qui empêchent le travail de la délégation russe à l’assemblée Parlementaire