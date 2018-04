La russie a tenu la meilleure dans l’histoire de la saison dans le tableau de l’UEFA et a conservé six quotas dans les compétitions de l’uefa

Sur le match de football

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. La russie, après le départ, le CSKA de la Ligue de l’Europe a achevé la lutte dans le tableau des facteurs de l’Union des associations européennes de football (UEFA) de la saison 2017/18. Il est devenu le plus de succès dans l’histoire du pays.

À l’issue de la saison dernière, la Russie a pu monter sur la sixième place dans le tableau et dans le courant n’est pas seulement maintenu, mais a amélioré sa position par rapport aux principaux concurrents. Dans la saison-2019/20, comme dans la saison-2018/19, la Russie sera en mesure d’exposer dans la compétition européenne de six clubs, et non pas cinq, comme dans le courant. Champion et vice-champion de Russie, débutera la phase de groupes de la Ligue des champions, médaillé de bronze – troisième tour de qualification, les équipes terminant à la quatrième et cinquième place en championnat, à partir du troisième tour de qualification de l’europa League, et le vainqueur de la Coupe des pays – de la phase de groupes de l’europa League.

Cinq clubs ont défendu l’honneur du pays au cours de la dernière saison: le champion en titre – « kuba », – a débuté la phase de groupes de la Ligue des champions, le vice-champion du CSKA – avec l’avant-dernier, le troisième tour de qualification du tournoi, « Zénith » (le troisième) et « Krasnodar » (quatrième place) – à partir du troisième tour de qualification de l’europa League, tandis que le vainqueur de la Coupe des pays de la « Locomotive » – de la phase de groupes de la deuxième tournoi de l’Europe. Plus loin est allé CSKA quarts de finale de l’europa League, « Spartacus », « Zénith » et « Locomotive » arrêté au stade des 1/8 de finale du tournoi, « Krasnodar » n’a pas pu surmonter le quatrième tour de qualification du championnat d’Europe.

Seulement russes de l’équipe ont passé de 52 match – 27 victoires, 9 nuls et 16 défaites, il a apporté le pays de 54 points, 9 points de clubs ont reçu des bonus: – 4 points « Spartacus » et le CSKA raison de la sortie de la phase de groupes de la Ligue des champions et d’une équipe de l’armée au cours d’une sortie en quarts de finale de l’europa League. 63 points – sixième taux, après l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne, avec un taux de Russie pour la saison (le nombre de points divisé par le nombre de lancé de pays des clubs) – 12,600 – est le quatrième après l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie. La russie a gagné le plus élevé dans l’histoire de fécondité (53,382) dans le tableau de l’UEFA, précédemment le meilleur indicateur ont été 51,082 points de la saison 2015/16. En plus de tous les points du pays dans la saison a apporté le CSKA moscou (21), suite campé « Zénith » (16), « la Locomotive » (12), « Spartacus » (11) et « Krasnodar » (3).

Le taux de la Russie (dans le calcul proviennent des cinq dernières saisons) est 53,382 points, loin de la piste du Portugal – 47,248 points, situé sur la cinquième ligne de la France – 55,915 points. Ainsi, la Russie a pu améliorer sa position par rapport à des concurrents directs au départ de la saison, le pays était en retard de la France sur 6,133 points et a surpassé le Portugal à 1,210 points. La France est resté un représentant en coupe d’europe – « Marseille », qui a atteint les demi-finales de l’europa League, mais même si il gagne le tournoi, à la différence de l’ancien ne sera pas. Leader dans le tableau de l’Espagne (105,284), à la deuxième place se trouve l’Angleterre (79,034), sur la troisième Italie (75,916), le quatrième de l’Allemagne (71,284).

Avant le début de la prochaine saison de pays seront déduits des facteurs gagné la saison 2013/14, et ici la Russie sera dans une position plus favorable en comparaison avec le début de la saison en cours: le coefficient de la Russie fera 42,966 points, le Portugal – 37,332, le coefficient de la France, dans le meilleur des cas (de la victoire « de Marseille » dans les trois autres matchs) sera 48,548 points.

Comment sont calculés les taux

De saison le coefficient UEFA est déterminée par l’addition des points obtenus par les clubs de la Ligue des champions et le Championnat d’Europe, et en divisant la somme sur le nombre d’équipes qui ont commencé de pays dans les compétitions de l’uefa.

Le classement général du pays – la somme des coefficients des cinq dernières saisons.

Pour la victoire dans le match de qualification des tours de coupe d’europe donne 1 point pour un match nul et 0,5. Pour gagner un match du tour principal – 2 points pour un match nul – 1. Pour la sortie de l’équipe à la phase du pays est crédité de 4 points, pour frapper en 1/8 de finale – 5. Pour la sortie du club en 1/4 de finale, 1/2 finale, finale de la Ligue des champions ou la Ligue d’Europe de l’est crédité de 1 point.

Dans le calcul des prises uniquement matchs joués, c’est-techniques défaites ne le sont pas. Les rencontres, qui ont abouti à une série de tirs au but, calculés en fonction de ce résultat, qui réglementaire et les prolongations.