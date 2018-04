La russie accueille la semaine de Pâques

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Les chrétiens orthodoxes entrent dans la semaine de Pâques – lumière de la semaine – le temps d’une joie particulière, de loisirs et de bonnes œuvres. Tous les jours dans tous les temples auront lieu extraordinaire beauté de la liturgie, qui répètent le service de la pâque de la nuit avec la procession. Toute la semaine sera ouvriront les portes des autels dans les églises comme un symbole de l’open paradisiaques de la porte. En outre, chacun pourra sonner la cloche pour exprimer la joie à l’occasion de la fête.

Dans différentes villes de la Russie à Pâques, on a rapporté de nombreux événements de charité, des festivals de musique, les fêtes populaires.

Cadeau de pâques

À Moscou, traditionnellement, s’est ouvert à l’occasion de la Pâque le festival sous le nom de « Pâques don ». Cette année, il est consacré à la charité et se déroule du 7 au 15 avril. Sur les 17 régions urbaines les sites de Pâques de concession » apparaissent « les Arbres de la bonté » avec « les fruits » sous la forme d’magnétiques cœurs. Ces souvenirs sera remis pour les dons en faveur des nécessiteux.

La chance de descendre le feu dans le temple du saint-Sépulcre à Jérusalem

Sur les places centrales de la capitale passeront de 150 pièces de théâtre, y compris les spectacles, bal de pâques, de nombreux concerts et 400 ateliers de cuisine. Ses programmes présenteront un centre pour les personnes avec autisme « Anton à côté », le fonds de secours хосписам « la Foi », le fonds de secours solitude des personnes âgées « la Vieillesse dans la joie », un fonds d’assistance aux gens avec le cancer et d’autres organismes de bienfaisance.

Les invités de la capitale du festival pourront goûter à plus de 30 sortes de gâteaux, par exemple sibérien avec кедровым la noix et de l’épinette des fissures ou d’agrumes avec des figues et кумкватом.

Dans 13 grands temples de Moscou se déroulera le festival Léger de la Résurrection ». Parmi eux, la cathédrale de l’Epiphanie dans Елохове, le monastère Novospassky, Илиинский le temple de Черкизове, le temple de Jean le Théologien de la Nouvelle place. Là ont lieu des concerts de musique classique et de la musique folklorique et la cloche sonne, se fait entendre des chants de pâques dans le traitement moderne, aura des visites et des foires du livre.

Feu béni et « le Roi de pâques »

Les habitants de Sébastopol, le dimanche se retrouveront катерном le quai sur le côté nord de la ville pour répondre à feu Béni, apporté de Jérusalem. Il est amené à Saint-Владимирскому concile dans la Chersonèse, où selon la légende, a été baptisé le prince de kiev, Vladimir, puis sur un catamaran à travers la baie le quartier le radiomonticule. Il y aura une procession vers le temple du Saint apôtre Philippe, a rapporté TASS de Simferopol et de la Crimée du diocèse.

Dans la région de Rostov de la fête préparé le mélange caillé « Roi de pâques » pesant une tonne, la plus grande de la Russie. Selon la tradition, c’est un produit culinaire, chaque année, donnent des différentes villes. Cette année, « le Roi de la pâque » se rendra à Moscou, samedi, elle fut consacrée par le patriarche de Moscou et de toute la Russie Kirill. Le jour de la fête c’est la régalade avec куличами et les oeufs colorés recevrez tous ceux qui sont sur la jeunesse au festival de la cathédrale du Christ Sauveur.

Dans les temples de Sotchi, dans le midi, à Pâques, pour la première fois simultanément зазвонят plus d’une centaine de cloches. Carillon durera huit minutes. En outre, sur le territoire de Vladimir temple et les autres églises fixeront d’un carillon, pour chaque russe пасхальному la coutume pouvait s’essayer en tant que sonnerie.

La procession et de fête pâques auront lieu dans l’un des plus anciens temples de la Russie, érigée au xe siècle en l’honneur du prophète Élie, sur le territoire de Nijne-Архызского fortifications de Karatchaevo-Tcherkessie.

« Dans les offices divins dans le Sud du temple, appelé Ильинским, a pris beaucoup de touristes qui visitent notre république. Pense de pâques, le service ne fera pas exception », – a déclaré le TASS, le doyen des églises du Sud du comté de КЧР archiprêtre Eugène Субтельный.

Enfants de la procession et de la course cycliste du temple

Dans de nombreuses villes sont menées à grande échelle et de processions. Par exemple, à Novossibirsk, environ 13 mille personnes auront lieu l’après-midi de l’Ascension de la cathédrale jusqu’à la cathédrale Alexandre Nevski.

À Ekaterinbourg, dans toute la ville fête la procession aura lieu le soir, après les vêpres de pâques de la cathédrale holy Trinity à le Temple-sur-le-Sang. De la nouvelle tradition apparue au cours de l’année passée, le président de l’aire de la colonne dirigée par des jeunes palestiniens scouts et уральскими batteurs, qui permettra de créer une ambiance festive jeu de la cornemuse et batterie. Dans la croix lors de la participation des jeunes cosaques, les cadets, les élèves-officiers, des étudiants des universités et des collèges.

Dans Сыктывкаре dans la nuit de pâques, les six processions de tous les temples de la ville se réunira sur le parvis de Saint-Стефановским de la cathédrale, où aura lieu la messe.

Les représentants de velo et бегового communautés de Blagovechtchensk à la fête пробегут et passeront à environ 20 km de cette ville jusqu’au village de Se Annonciation de la zone dans laquelle se trouve le temple. Action d’organiser les membres des clubs « Course de rêve », « Амурбайк » et « Deux roues ». À la fin de l’événement athlètes entraient dans le temple à l’abbé de la fête.

Des actions de bienfaisance et quadrille

Dans la région de Saratov le jour de la fête orthodoxe de bénévolat, le service du « Bien » lors de la sainte Trinité de l’église cathédrale de Saratov organise la haggadah de l’action caritative de collecte de l’aide humanitaire pour les résidents des centres pour sans-abri. Comme l’a raconté dans la ville de Saratov et de la Rue du diocèse, vous pouvez apporter non seulement de l’argent, mais les objets, les objets de première nécessité, les produits de l’alimentation. Et le cadeau principal est, bien sûr, de pâques, des oeufs de pâques et d’autres friandises.

Dans Сортавальском la région de Carélie à Pâques cette année pour la première fois passeront le tarif du rallye, qui prendra la tête de local provost, l’archiprêtre Andreï Bondarenko. « Les participants passeront plus de 50 km et viendront dans les localités de l’arrondissement pour féliciter les habitants de Pâques », – a dit TASS, le temple de Sortavala.

À saint-pétersbourg Musée Fabergé, le 8 avril, l’histoire d’oeufs de pâques – le symbole principal de la fête – consacreront plusieurs excursions. Les visiteurs apprendront à connaître les origines de la tradition de peindre des oeufs, ainsi que sur la façon de société Fabergé ont été faites à la célèbre pâques cadeaux pour la famille impériale. Thématiques de soirées musicales se dérouleront sur de nombreux sites de saint-Pétersbourg: dans царскосельском palais de Catherine et se faire entendre des chants de pâques et des œuvres d’Antonio Vivaldi, Saint-Pétersbourg académique de la philharmonie, le nom de D. D. Chostakovitch aura lieu le concert de moscou de l’ensemble de musique sacrée « Blagovest », et dans la salle de Concert du théâtre Mariinsky interpréteront « Les vigiles » de Sergueï Rachmaninov.

Северорусские les traditions de pâques présenteront à la fête à Narian-Mare, dans le cadre du festival « Lumineux jour ». Il y aura de pâques « swing », les leçons de мезенской la peinture sur bois et sculpture sur une coquille et une classe de maître dans le nord de кадрили. Et dans l’église notre-dame de Kazan, dans la station balnéaire ambrée terminée sous Kaliningrad conjoint de l’abbé Olga Куркина après le service sera de traiter les membres de la paroisse royale aux rebords de pâques, dont elle chaque année prépare pas moins de 200 personnes.