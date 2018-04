La russie aura besoin d’environ 10 ans sur les problèmes de déchets

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. La russie peut considérablement augmenter le taux de recyclage des déchets dans un délai de 10 ans. Sur ce, a déclaré jeudi le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE sur les questions environnementales, de l’écologie et des transports, Sergueï Ivanov dans une interview à la chaîne de télévision « Russie 24 ».

« Nous avons aujourd’hui en Russie, est recyclée à partir de 7% à 10% [solide des déchets communaux [TKO]], et 90% захоранивается. C’est, bien sûr, n’est pas bon. Dans ce sens, nous avons, bien sûr, fortement à la traîne des pays développés, qui sont d’environ 50% de solides, des déchets communaux recyclent et sur la base de ces déchets produisent de nouveaux produits », dit – il.

« Mais pour quelques mois et de l’année, le problème n’est pas décides. En 10 ans, il est possible, et peut être même un peu plus vite », a conclu m. Ivanov.

Ivanov a ajouté que garantit la sécurité de nouveaux мусоросжигающих usines qui doivent apparaître dans la Banlieue de moscou, le Tatarstan et la région de Krasnodar.

« Je suis absolument garantis que modernes, voici les usines que nous avons l’intention de construire dans la Banlieue de moscou, en particulier, les quatre, l’un en Angleterre, est le premier, les deux que nous aurons encore à construire dans la région de Krasnodar, c’est déjà décidé [sûr] », a dit Ivanov, touchant la question. « Si l’usine – avec zéro émissions dans l’atmosphère », dit – il.

Auparavant, a indiqué que la société « RT-Invest » construire cinq usines d’incinération des déchets en Russie: quatre dans la Banlieue de moscou et un au Tatarstan. Totale de la capacité de transformation des quatre usines dans la région de Moscou est de 2,8 millions de tonnes de TKO dans l’année, ce qui permettra de générer chaque année environ 280 Mw d’électricité. L’usine de Kazan avec installation électrique d’une puissance de 55 Mw sera en mesure de chaque année, de traiter jusqu’à 550 tonnes TKO. Coût total du projet est estimé à 150 milliards de roubles.