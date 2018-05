Des NATIONS unies, le 15 mai. /TASS/. La russie pendant 2018-2019 années, aider le Bangladesh et le Myanmar en ligne le programme alimentaire Mondial des NATIONS unies. Ce sujet a déclaré lundi le premier vice-représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’organisation mondiale de Dmitri Polyansky lors de la réunion du Conseil de Sécurité. La rencontre a eu lieu à l’issue de la mission de l’ONU dans les deux pays, notamment dans la crise l’état de Rakhine au Myanmar.

Selon lui, la Russie apprécie les efforts déployés par le gouvernement du Bangladesh, « возложившего sur тяжелейшую la charge de travail et приютившего des centaines de milliers de réfugiés du Myanmar, montrant aussi une solidarité ». Il a souligné que, dans cette situation, de la part de la communauté internationale « est nécessaire pour acquis pour aider les autorités de Dhaka pour le soulagement de la aiguës des conséquences humanitaires de la crise » dans le pays voisin. « Cela ne devrait pas oublier que le Myanmar sera également besoin de l’appui à mesure du retour des réfugiés. De son côté, la Fédération de Russie au cours de 2018-2019 années mettra les deux pays fonds du programme alimentaire Mondial », – a dit le diplomate, ajoutant que l’aide humanitaire aux personnes déplacées « ne peut pas обставляться conditions politiques ».

La situation dans l’état de Rakhine, où vivent des musulmans рохинджа, escalade 25 août 2017, où les militants du mouvement « Араканская de l’armée du salut рохинджа » attaqué sur 30 points d’appui de la police, après quoi, dans la région, a été lancé à force de l’opération. Dans le passé, dans le Ракхайне à plusieurs reprises des conflits ultérieurs religieuse, amenant à des affrontements entre musulmans рохинджа locales et les bouddhistes. Selon les données officielles, la nouvelle vague de violence a entraîné la mort de centaines de personnes. Selon les informations de l’ONU, en birmanie et au Bangladesh ont fui environ 690 milliers de рохинджа, des MÉDIAS et des défenseurs des droits humains à plusieurs reprises, signalé que dans Ракхайне organise le nettoyage ethnique.

Comme l’a déclaré lundi Dmitri Polyansky, la crise dans la région doit être réglée à « tout d’abord sur une base bilatérale, par voie de négociation entre le Myanmar et le Bangladesh ». « Existants dans Ракхайне les problèmes sous-jacents sont multiples et complexes, qui disparaissent peut-être exclusivement pacifiques politico-diplomatiques méthodes, en établissant un dialogue entre les autorités de la région de yangon et de Dhaka, les représentants de toutes les nationalités et confessions », a indiqué le diplomate. Selon lui, la communauté internationale doit se concentrer sur la promotion des gouvernements des deux pays « à la recherche de solutions pratiques », mais aussi « d’éviter la politisation de la crise des réfugiés ».