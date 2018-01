La Russie demande à la fête de se conformer aux mesures de sécurité incendie

MOSCOU, le 2 janvier. /TASS/. La Russie et la demande dans les vacances du nouvel an de respecter des mesures de base de la sécurité incendie et attentif à utiliser des feux d’artifice. Comme l’a signalé TASS auprès de l’office, généralement dans cette période, on observe une croissance du nombre d’incendies et de morts à eux, augmente le risque d’incendies de la perte massive de personnes.

« D’année en année la plus défavorable des mois de décembre et janvier, pendant les vacances de noël. Depuis le 31 décembre et jusqu’à la fin les vacances du nouvel an en Russie augmente le nombre de feux. Et bien que chaque année, leur nombre dans cette période de déclin, le nombre de feux reste assez élevé », – dit dans le MINISTÈRE. Il y a plusieurs années dans les vacances du nouvel an, selon les statistiques, la mort de jusqu’à 100 personnes par jour, quatre fois plus que dans les jours ordinaires.

Les causes des incendies: le gel et l’alcool

« Les causes de la croissance du nombre d’incendies dans les vacances du nouvel an sont conditionnés à une diminution de la température de l’air, provoquant un surcroît d’exploitation de fours et de puissants appareils chauffants électriques », – a expliqué à l’office. Les gens, отапливая locaux, négligent les exigences élémentaires de la sécurité incendie, en utilisant des dispositifs, ne respectant pas les exigences d’instructions, pas à leur destination ou à des dysfonctionnements qui peuvent conduire à la tragédie.

« L’analyse montre que les principales causes et conditions, promues à l’offensive les conséquences les plus graves, restent les causes sociales de l’avion. C’est avant tout le faible niveau de culture de sécurité et de tels phénomènes sociaux, comme la consommation excessive d’alcool », a déclaré le ministère de l’environnement.

L’office a conduit les stats visuels: si les jours de la part de victimes de l’alcool se trouve à moins de 60 à 70% du nombre total de victimes, jours fériés, elle augmente jusqu’à 90-95%.

Et les feux d’artifice

Selon la FEMA, un nombre considérable d’incendies se produisent en raison de la violation des règles d’utilisation de la pyrotechnie, les applications de mauvaise qualité, certifiés artifice, feux d’artifice et des pétards.

« L’industrie ne produit pas de noël attributs entièrement ignifuges. Tout produit pyrotechnique a un risque potentiel d’incendie ou de blessure. Par conséquent, la sécurité lors de leur application dépend principalement de l’homme », a averti le ministère. Vous ne pouvez pas utiliser des feux d’artifice à l’intérieur, près des bâtiments et des arbres.

Exécuter des saluts et des feux d’artifice sur désignées, pour cela des lieux. Seulement dans les régions russes de leur préparé près de 3 mille

Conseils de MES

Dans MES recommandent de ne pas oublier les choses les plus simples: « les bougies et les guirlandes électriques, feux de bengale et les pétards peuvent devenir la cause de l’incendie », « невыключенный fer à repasser, d’une télévision, d’appareils électroniques et même непотушенный un mégot de cigarette n’est pas moins dangereux ». Les sauveteurs encore une fois demander à « être vigilants avec le feu et de ne pas gâcher les vacances et vos proches, et de respecter les règles élémentaires de protection contre l’incendie et à la sécurité personnelle.