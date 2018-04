La russie en réponse aux sanctions peut limiter la fourniture de médicaments, de tabac et d’alcool à partir de états-UNIS

Séance plénière de la douma d’Etat de la fédération de RUSSIE

© Marat Абулхатин/фотослужба de la Douma d’etat de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Le projet de loi « Sur les mesures d’impact (lutte contre le) hostiles de l’action des états-UNIS et (ou) d’autres états étrangers », a soumis les dirigeants de toutes les fractions de la Douma d’etat et le président de Vyatcheslav Володиным, prévoit des mesures restrictives à l’égard des biens des états-UNIS. Ce journaliste a déclaré vendredi le premier vice-président de la chambre basse Alexandre Joukov.

« Ce projet de loi prévoit la possibilité de l’introduction par le gouvernement de diverses mesures restrictives à la demande du président de la fédération de RUSSIE concernant les différents produits et les citoyens des états-UNIS, ainsi que les pays qui ont adopté des mesures restrictives à l’égard de la Russie », – a dit-il.

En outre, le projet peut limiter la fourniture de médicaments de ce pays, a déclaré le premier vice-président de la Douma d’Ivan Melnikov (parti COMMUNISTE). Il a également noté que le document suggère une interdiction sur l’importation de l’équipement technologique des états-UNIS et la cessation de la coopération dans l’industrie nucléaire, industrie aéronautique.

Un projet de loi sur la riposte à la недружественную la politique de Washington à l’égard de Moscou suppose de confier au gouvernement d’élaborer des mesures de remplacement des biens et services américains, a déclaré Melnikov.

« La loi est donné le mandat au gouvernement de la fédération de RUSSIE et les plus hauts fonctionnaires de la fédération de RUSSIE d’étudier le mécanisme de substitution de biens et services d’origine américaine », dit – il.

À son tour chef de LDPR Vladimir Jirinovski a déclaré à propos de l’introduction de la liste des citoyens des états-UNIS, qui seront interdits d’entrée sur le territoire de la Russie, des listes déterminera le cabinet.

« Le projet de loi contient un certain nombre d’articles relatifs à caractère politique. Sera présenté de liste, l’interdiction de l’entrée sur le territoire de la Russie des citoyens des états-UNIS. Et sera résilié son activité sur le territoire de la fédération de RUSSIE américains, qui, peut-être même sont des spécialistes de haut de gamme », a déclaré Jirinovski.

Selon lui, « toutes les listes seront déterminées par le gouvernement ». « Alors, en ce qui concerne nos citoyens, ils ne seront pas être soumis à des limites, si ils achètent pour eux-mêmes des médicaments ou un autre produit. L’interdiction va pour des marques de livraison », a ajouté le leader du LDPR.

L’adoption de la loi sur la réponse de la fédération de RUSSIE sur les sanctions des états-UNIS pour stimuler le développement du marché de l’industrie de la fédération de RUSSIE, estime le leader de la faction « Russie unie à la Douma, Sergueï Neverov.

« L’adoption de cette loi pour stimuler le développement de leur propre marché de l’industrie, il ne s’applique pas à l’importation de tous les produits pour l’usage personnel des citoyens », – at-il expliqué.

Neverov a souligné que « le projet de loi répond à la prise des décisions à l’égard de la fédération de RUSSIE ». « Il nous permettra de développer nos marchés », a ajouté le chef de думских de russie unie.