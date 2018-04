MOSCOU, 13 avril. /TASS/. La russie envoie un employé de la section des intérêts de la Géorgie auprès de l’ambassade de Suisse à Moscou en réponse à la décision de la Géorgie envoyer un employé de la section des intérêts de la Russie auprès de l’ambassade de Suisse à Tbilissi dans le cadre de l’affaire Скрипалей. Sur cela dit dans le distribué le vendredi le message du MAE de la fédération de RUSSIE.

« En réponse à la décision infondée de la Géorgie sur l’expulsion d’un employé de la section des intérêts de la Russie auprès de l’ambassade de Suisse à Tbilissi en relation avec le ont apporté des accusations de grande-Bretagne à l’adresse de notre pays sur n. le cas Скрипалей la partie russe a annoncé inacceptable face à un employé de la section des intérêts de la Géorgie auprès de l’ambassade de Suisse à Moscou, a souligné l’otan. – Il doit quitter le territoire de la Russie pendant sept jours ».

La note correspondante remis le 13 avril temporaire à un avocat dans les affaires de Suisse en Russie Patrick Францену.

À la fin de mars de cette année, la Géorgie a adhéré au groupe de pays ayant trouvé utiles à propos de l’expulsion de diplomates russes en rapport avec une intoxication au british Salisbury ex-colonel du GRU Sergei Скрипаля et sa fille Julia.

Le géorgien MEAD a déclaré que Tbilissi выдворяет de pays, un russe, un diplomate de l’employé de la section des intérêts de la Russie, et a exigé de lui dans les sept jours de quitter le territoire. La note correspondante a été transmise à l’ambassade de Suisse à Tbilissi, lors de lequel fonctionne ladite section. À son tour, à Berne, a assuré que cette démarche n’aura pas d’incidence sur le mandat de la Suisse qui représente les intérêts des deux pays dans les capitales des uns et des autres sur la base de la réciprocité.

Le 2 septembre 2008, la Géorgie a déclaré à propos de la rupture des relations diplomatiques avec Moscou, « en raison de la reconnaissance par la Russie de l’Abkhazie et de Цхинвальского de la région ». Alors même MAE de la république a déclaré que « enregistre les relations consulaires de la fédération de RUSSIE ». À partir de mars 2009 à aujourd’hui à Tbilissi auprès de l’ambassade de Suisse a une section d’intérêts de la fédération de RUSSIE, qui fonctionne russe diplomatique et le personnel technique et à Moscou auprès de l’ambassade de Suisse en RUSSIE fonctionne de la section des intérêts de la Géorgie, où il travaille en géorgien diplomatique et le personnel technique.