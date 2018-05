La russie est préoccupée par la situation à Gaza

SOTCHI, le 15 mai. /TASS/. La situation dans la bande de Gaza, où au cours des manifestations massives contre le transfert de l’ambassade des états-UNIS en Israël, à Jérusalem, tuant des dizaines de palestiniens, le souci principal. Ce sujet a déclaré aux journalistes, pourvoi porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

Il a rappelé que, à Moscou, dès le début, ont exprimé des préoccupations en rapport avec les mesures des états-UNIS, qui peuvent conduire à la provocation des tensions au Moyen-Orient. « Malheureusement, et cela est arrivé. Une situation d’autant plus la mort de plusieurs dizaines de palestiniens, ne peut pas causer la plus grande préoccupation. Nous suivons attentivement l’évolution de la situation et continue de croire que toutes les parties, plus les participants de « quartet » (de la fédération de RUSSIE, états-UNIS, ONU, UE), doivent éviter toute action qui encouragent ces éclats de la tension », a souligné le porte-parole du Kremlin.

Lundi à Jérusalem de la cérémonie d’ouverture de l’ambassade des états-UNIS en Israël. C’est un événement qui a provoqué les protestations des palestiniens à la frontière d’un etat juif et de la bande de Gaza. À la suite de l’action des forces de sécurité israéliennes lundi la mort d’au moins 59 palestiniens impliqués dans les émeutes.