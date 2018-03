La russie est prête à soutenir l’initiative de l’Oudmourtie sur la disponibilité de défibrillation

IJEVSK, le 3 mars. /TASS/. La russie est prête à soutenir une initiative législative, le conseil d’Etat d’Oudmourtie publiques de défibrillation. À propos de ce samedi aux journalistes à Ijevsk, a déclaré le président de думского du comité de la protection de la santé Dmitry Morozov.

Selon le service de presse du conseil d’Etat de la république d’Oudmourtie, le 27 février, les députés du parlement rpublicain ont voté pour l’inscription dans l’ordre d’initiative législative du projet de loi fédérale « Sur la publiques de défibrillation et de modification de l’article 31 de la loi fédérale « Sur les principes de la protection de la santé des citoyens de la Fédération de russie. Le projet vise à réduire la mortalité des personnes de la mort subite cardiaque, qui est l’une des causes les plus fréquentes de décès dans le monde.

« L’initiative, dont nous parlons, moi, mes collègues sera appuyée des deux mains. Je suis sûr que le ministère [de la santé] pour nous soutenir, parce que ce n’est pas simplement un avantage économique, il est presque des dizaines, voire des centaines de vies sauvées, mais le plus souvent ce sont des hommes en âge de travailler », a déclaré le Gel.

Il a souligné que s’est déjà rendu dans l’entreprise, ce qui libère des défibrillateurs portatifs.

Selon les auteurs du projet de loi, le programme peut être réalisé par le biais de l’installation dans les lieux de séjour des personnes automatiques extérieurs de défibrillateurs – appareils portatifs de fixation de premiers secours peut utiliser n’importe quel homme qui a maîtrisé le cours initial de réanimation cardio-respiratoire. « D’entrer en contact avec la cage thoracique de l’homme, le dispositif détermine, est-ce que la décharge électrique, et, si nécessaire, le refoule. Ainsi, pour l’utilisation de ce défibrillateur de formation médicale particulière n’est nécessaire », a souligné le service de presse du conseil d’Etat.

Comme l’a noté le vice-président du conseil d’Etat de la république d’Oudmourtie l’Espoir Mihailova, dans le cas d’un arrêt cardiaque soudain, l’assistance fournie dans les premières minutes, sauve la vie de 40% des victimes.