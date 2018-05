La russie est reconnaissante du Nicaragua et de craintes sur la scène internationale

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. La russie apprécie le Nicaragua pour le soutien indéfectible sur la scène internationale, notamment sur la question de la Crimée et de l’Ukraine. Sur ce, a déclaré mardi le chef adjoint de la diplomatie russe Sergueï Clinton à la cérémonie de signature du Mémorandum d’accord sur les questions de l’orientation de l’interaction entre la Russie et le Nicaragua internationales multilatérales, les chantiers de la ligne de missions permanentes et des délégations.

« Le nicaragua pour nous le plus important allié, non seulement en Amérique Latine, mais beaucoup plus large », – a attiré l’attention de la diplomate.

« Sincèrement reconnaissants à la direction de votre pays pour le soutien sans faille, une grande solidarité dont vous faites preuve sur toutes les questions importantes au plan international dans la lutte pour l’ordre mondial plus équitable, a – t-il. – Surtout vous remercions de votre soutien sur des sujets tels que la Crimée, le Donbass, le Caucase, il est extrêmement important ». Clinton a également assuré que la Russie a été et reste un ami et un partenaire fiable Nicaragua.

Il a également souligné que signé le mémorandum de marque la prochaine étape dans le renforcement et l’amélioration du dialogue politique entre les deux pays. « Dans le document est fixé un certain nombre de domaines clés (coopération), relatifs à la sécurité internationale, les travaux multilatéraux sur les terrains », a ajouté le vice-ministre.

Avec nicaraguayenne la part d’un document signé temporaire chargé d’affaires Nicaragua en Russie Alba Torres Mejía. Elle a demandé à un collègue russe en russe: « au nom de notre gouvernement, je tiens à remercier la Russie pour sa collaboration. Notre amitié sera toujours l’accent sur la réalisation de la paix sur la terre ».