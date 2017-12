MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. La russie et la Turquie négocient faciliter l’obtention des visas de passeports passeports et internationaux des transporteurs. Ce sujet a déclaré jeudi le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« En ce qui concerne le régime des visas, à ce stade de la fédération de russie et le bain turc continue de la part de l’harmonisation de nouvelles mesures pour faciliter l’entrée dans la Fédération de Russie de certaines catégories de citoyens, en particulier les titulaires de passeports de service et internationaux des transporteurs », dit – elle.

« La question de la qualité fullhd à la reprise d’un régime sans visa est considéré dans le contexte des efforts conjoints de lutte contre le terrorisme et la prévention de l’entrée sur le territoire de la Russie avec les personnes qui présentent terroriste dangereux », a ajouté Zakharova.

En 1990-2000, les citoyens de la Russie lors d’un voyage en Turquie a agi d’une procédure simplifiée pour l’entrée: le visa peut être acheté à la frontière. Dans le même temps, les citoyens de la Turquie a été nécessaire d’obtenir un visa à l’avance. En 2010, les parties ont signé un accord par lequel les citoyens des deux pays puissent entrer en Russie et la Turquie jusqu’à 30 jours sans visa.

Depuis le 1er janvier 2016, la Russie a suspendu l’action du régime sans visas avec la Turquie. Cette mesure a été lancée après que le 24 novembre 2015 la Turquie est abattu bombardier russe Su-24, à la frontière avec la Syrie. Depuis le 15 avril 2016, la Turquie a introduit un régime de visas à l’égard des citoyens russes entrant en Turquie sur son passeport, la Russie a introduit le miroir des mesures. Depuis le 1er juin 2016, la partie turque a étendu le régime de visa à l’égard des conducteurs professionnels et l’accompagnement de leurs personnes ayant la nationalité russe et l’exercice de fret et de transport de voyageurs en Turquie.

En octobre 2016, la partie turque a soulevé la question de l’saisis les restrictions de visa. Cependant, après l’assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie André Charles le 19 décembre 2016, Moscou a pris la décision de gel des négociations sur cette question pour une durée indéterminée.