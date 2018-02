La Russie et le Portugal jouera la finale de la Coupe des légendes de football

MOSCOU, le 3 février. /TASS/. La slection de la Russie affrontera une équipe du Portugal en finale de la Coupe des légendes du football. Le tournoi se déroule à Moscou sur une Petite arène « Loujniki ».

L’équipe du Portugal est devenu le vainqueur du groupe B. les Portugais ont remporté des victoires sur les équipes de France (7:5) et l’Allemagne (6:4).

Les russes ont déjà gagné le groupe A en battant l’équipe d’étoiles – 7:5 et de l’équipe d’Italie – 8:5.

La coupe des légendes – tournoi des vétérans (les joueurs de plus de 35 ans), qui se tient chaque année depuis 2009; à partir de 2011, il porte le nom de Constantin Eremenko. Les six équipes sont divisées en deux groupes, après la phase de groupes ont lieu les matches pour la cinquième place, pour la troisième place et la finale. Les rencontres se déroulent dans le format « 5 sur le terrain, plus un gardien de but deux mi-temps de 20 minutes. Le vainqueur du tournoi est invariablement la slection de la Russie.

