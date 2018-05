SAINT-PÉTERSBOURG, le 25 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE, Vladimir Poutine, avec les homologues européens de travailler dur au-dessus de minimiser les conséquences négatives de la décision des états-UNIS sur l’annulation du sommet de la RPDC et de la sortie du nucléaire iranien de la transaction. Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte-parole de dirigeant russe, Dmitri Peskov, en réponse à la question, s’inquiète de savoir si le chef de l’etat par la hausse des risques de conflits internationaux en rapport avec les dernières étapes de Washington.

« Le président (premier ministre) en général est concerné et regrette en raison de cette annulation (président des etats-UNIS, Donald Trump et du leader nord-coréen Kim Jong-un, qui a nécessité à Singapour le 12 juin) », a déclaré Sables. « Et le président, de concert avec nos européens vis-à-vis, a l’intention de dur et de travailler ensemble afin de minimiser les conséquences négatives de ces solutions, les états-UNIS (par la RPDC et de l’Iran), afin d’assurer la viabilité et à la poursuite du développement, de capacités, СВПД (Commune de plan d’action global sur le programme nucléaire de l’Iran), » a ajouté le porte-parole du Kremlin.

Jeudi Trump a informé de Kim Jong-un, en envoyant une lettre pour lui, la décision de renoncer à participer au sommet, prévue le 12 juin à Singapour. Le chef de l’administration américaine, en effet, essayé de le charger de la RPDC, la responsabilité de l’incident, rappelant les guerrières de la déclaration de Pyongyang.

Le 8 mai, le leader américain a annoncé la sortie de Washington de СВПД – de la transaction, qui a été conclue en 2015 et limité nucléaires de Téhéran en échange de l’annulation des sanctions du Conseil de Sécurité des NATIONS unies et unilatérales рестрикций imposé en son temps, les états-UNIS et l’union européenne. Trump a promis de ne pas revenir pendant 90-180 jours anciens, mais aussi d’introduire de nouvelles mesures restrictives.