La russie l’approbation de l’entretien de la langue russe à l’enveloppa de 800 mille девятиклассников

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Plus de 800 mille personnes au vendredi prendront part au russe à la validation finale de l’entretien de la langue russe, qui, comme prévu, de l’année prochaine sera d’admission aux examens de fin de la neuvième classe. L’approbation est également aura lieu le 16 avril.

« Le processus d’introduction de la partie orale à un membre du mode va plusieurs années. Nous fixons la tâche de rendre la procédure plus favorable aux enfants, pour qu’elle soit moins similaire à l’examen. La surveillance vidéo et les observateurs ne sera pas, l’enfant va se sentir à l’aise, sera en mesure d’ouvrir et de parler librement. Le travail est également très humain », dit TASS directeur scientifique et méthodique travail de l’institut Fédéral pédagogiques de mesure (ФИПИ) Olga Kotova.

Selon elle, l’entrevue aura lieu inséparable du processus de formation. « Les organisateurs vont décoller plusieurs enfants à leurs cours de leçons ou de les reprendre, avec le changement, ils ont subi la procédure et retournèrent. Aucune des audiences attente ne sera pas », – a expliqué le directeur.

Kotov a précisé que le résumé de l’entrevue de la langue russe vise à vérifier les compétences de la parole spontanée – de la préparation de la partie sera donné à environ une minute, lui-même l’entretien dure environ 15 minutes. Les élèves handicapés sont impliqués dans la validation sur une base volontaire, pour eux, la durée de l’entretien est doublé. Dans le processus de l’entrevue sera menée à l’enregistrement audio.

Travaux d’entretien

« L’examen aura lieu à l’école, respectivement murs familier, familier de l’enseignant, de l’environnement confortable. Aucune formation préalable n’est pas nécessaire. Nous savons qu’il ya des écoles qui déjà ont stock des cahiers pour la préparation qu’il écrivent – chez certains un désir irrésistible constamment préparer au lieu de le bon déroulement du programme, mais si vous regardez sur eux-mêmes la tâche est de préparer là, bien sûr, n’a rien », – a noté Kotova.

Elle a ajouté que l’entretien comprendra quatre tâches. « La première tâche consiste à lire le texte de volume 170-180 mots à haute voix, il sera important d’alphabétisation, à lire avec expression facultatif. Par exemple, même les haut-parleurs sur les chaînes de télévision centrales ne sont pas toujours capables de lire correctement les adjectifs numéraux. Nous choisissons des textes sur les excellents citoyens de notre pays: à propos de la космонавтах, les athlètes, acteurs, etc. », a souligné Kotova.

La deuxième tâche – paraphrase du texte, a précisé le vice-directeur de la ФИПИ. « Mais n’est pas simplement un récit, au-delà de ce texte au plus globale de la problématique. Si dans le texte raconte comment Youri Gagarine s’apprêtait à voler, il est proposé de s’interroger généralement sur l’humain, la lutte, l’ouverture d’une nouvelle, plus large vue, mais aussi, en premier lieu et personnelle de l’homme. Toucher à l’idée aidera les indications de la citation », dit – Kotova.

La troisième et la quatrième tâche, selon elle, sont interconnectés. « Il propose à l’enfant de choisir la trajectoire, en fonction de leurs préférences. Quelqu’un est intéressé pour décrire la photo de quelqu’un de spéculer ou de parler de leur expérience. Ensuite, en fonction de la sélection, l’enfant est encouragé carte avec le matériel de son sujet », a déclaré Kotova, ajoutant que lorsque l’élève a terminé de parler, l’examinateur vous posera quelques questions.

Évaluation

Le service de presse de Рособрнадзора a précisé que dans la conduite de l’entretien participe de l’examinateur,-interlocuteur et d’un expert qui évalue la réponse. Comme les experts peuvent agir seuls les enseignants de la langue russe et de la littérature. « L’examen, comme la sortie d’une composition en 11 classes, sera évaluée comme « compensation-fail ». Le repère sera exposé à la fois à l’issue de l’entretien, a rapporté le service de presse.

L’office a ajouté que les résultats de la participation à la validation n’aura aucune incidence sur la tolérance девятиклассников aux examens en 2018. Toutefois, ses résultats auront un impact immédiat sur la chose, si l’entrevue est dans 11 classes, avait discussions.

« De l’année prochaine résumé d’une entrevue à la neuvième année est obligatoire et aura lieu le deuxième mercredi du mois de février. Pour les participants ayant reçu un « échec », sont des délais – la deuxième environnement de travail de mars et le premier lundi du mois de mai. La durée recommandée de l’final de l’entretien – à partir de 09:00 à 14:00″, – a ajouté le service de presse.