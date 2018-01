La russie ne sera pas diriger une délégation de la январскую la session de l’APCE

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg

MOSCOU, le 11 janvier. /TASS/. La russie ne sera pas diriger une délégation de la январскую session de l’assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), car le règlement de l’assemblée n’a pas été modifiée sur la protection des droits des délégations nationales de discrimination. Ce sujet TASS a déclaré le vice-président de la Douma Pierre Épais, chargé des sièges de la chambre basse du parlement de l’action internationale.

« De la fédération de RUSSIE ne sera pas de sa délégation à l’assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe en janvier en raison du fait qu’une condition essentielle de notre là-bas le travail, et c’est la garantie de la non-discrimination des droits des délégations nationales, n’a pas été apportée dans le règlement de cette organisation, a déclaré le Côlon. – Par conséquent, la décision de la Russie de s’abstenir de travailler dans l’APCE en plénière, le format reste en vigueur jusqu’à la date de changement de [sa] règlement ». « Mais la consultation avec les membres de l’APCE sur ce sujet, nous avons lutté et nous allons poursuivre plus loin afin de convaincre les collègues, que toute discrimination des délégations nationales tout d’abord préjudiciable à l’organisation elle-même », a – t-il.

Commentant la possibilité d’inviter, à Moscou, les membres du comité Présidentiel de l’APCE après le mois de janvier pour discuter de l’avenir de l’interaction de la Russie et du Conseil de l’Europe, vice-président de la Douma d’etat a expliqué que « cela dépendra du déroulement de la phase de consultation, qui sera après le mois de janvier ». Plus tôt au sujet de la probabilité d’une telle invitation, dit le chef de думского la commission des affaires étrangères Leonid Slutsky.

La russie et les représentants de la страсбургской de l’assemblée de tous les temps sont dans la boîte de dialogue, a confirmé le Côlon. Cependant, « se rencontrer afin de se rencontrer, c’est mal », dit-il.

« Nous sommes encore à essayer de convaincre les dirigeants des groupes politiques, les employés du secrétariat de l’APCE et ainsi de suite en ce qu’il est nécessaire de сущностные changements dans le fonctionnement de l’organisation », a souligné le vice-président. Selon lui, beaucoup se réfèrent à preuve de compréhension et d’accord avec cela. « Nous voyons [les efforts dans cette direction, secrétaire général du Conseil de l’Europe, Thorbjørn] Jagland et le rapport [le chef du groupe socialiste à l’APCE Michele] Nicoletti, qui en appelle d’harmoniser la composition des deux organes du Conseil de l’Europe – Comité des ministres et l’assemblée Parlementaire », a – t-il noté. « Voyons ce que cela se traduira concrètement, il est clair qu’après, en janvier se tiendra la session », a conclu le Côlon.

La russie et l’APCE

La délégation russe à l’APCE, en avril 2014, a été dépouillé de la mission principale cause des événements en Ukraine et de la réunification de la Crimée avec la RUSSIE. En 2015, la PAZ, double-a examiné la question de la restauration des droits de la délégation de la fédération de RUSSIE, mais si les sanctions sont restées en vigueur: la Russie a été privée de la possibilité de voter dans le rythme jusqu’à la fin de l’année et a également empêché de participer aux travaux des organes directeurs de l’assemblée et de ses missions d’observation sur l’espace du Conseil de l’Europe. En réponse, la délégation de la fédération de RUSSIE a déclaré que, refuse de travailler dans l’APCE dans ces conditions, et dans les années 2016-2017 pas commencé à envoyer une demande de confirmation de ses pouvoirs en raison de la persistance русофобских sentiment à Strasbourg.

À la fin de juin, il est devenu connu, que la Russie suspend le versement de sa contribution au Conseil de l’Europe en raison de неучастием de la délégation de la fédération de RUSSIE dans le travail de l’APCE. Simultanément Moscou propose d’apporter au règlement de l’assemblée, que personne n’a le droit de priver les pouvoirs d’aucune délégation.