La russie Père Noël éclaira sur la pour un arbre de noël Pétersbourg

SAINT-PÉTERSBOURG, le 23 décembre. /TASS/. Le père Noël de veliki Oustioug allumé иллюминацию l’arbre principal Pétersbourg sur la place du Palais. La cérémonie, qui s’est tenue samedi soir, a marqué le début des festivités de noël dans la ville.

« Mes amis, je suis heureux d’être en visite chez vous. De la fabuleuse décoration, je peux comparer Pétersbourg avec le Grand Устюгом », – a dit le Père Noël.

Le soir allumés et les feux de la Ростральных les colonnes de la Flèche de l’île Vasilievsky, qui brûlent généralement que quelques fois dans l’année dans les dates de célébrations spéciales. Selon le comité municipal de l’énergie et de l’ingénierie de la sécurité dans l’année au cours de la décoration des rues et des places Pétersbourg a été utilisé 6,8 mille ornements, dont le fabuleux arbres, les arcs, volumétriques de la conception. Créer et maintenir une atmosphère de noël illuminations sera jusqu’au 15 janvier.

Symbolique de la « décoration » de la visite du Père Noël a créé et saint-pétersbourg météo dans la ville, il a neigé, plus tard transformé en une véritable tempête de neige.

Costumé de la course des peres noel

L’invité de veliki Oustioug a donné le début de la masse de course de citadins dans les costumes des peres noel. Selon les organisateurs, pour les participants a été fourni par les deux principaux distance de 2,5 et 5 km Plus jeunes coureurs a été invité à s’essayer à la course à 1 km

« Cela rassemble les gens, et le charge de l’atmosphère de noël », ont – TASS, les participants de la course. Inscrit coureurs sur la place octroyée costumes de Père Noël. Au cours de la course en concurrence des centaines de personnes.

Comme ont communiqu dans le service de presse du comité de développement des infrastructures de transport, en raison de » sportif de l’événement a été limitée à des mouvements de plusieurs les rues de la ville à côté de la place du Palais de superficie.

La russie itinéraire

À saint-Pétersbourg de la Russie le Père Noël est arrivé à partir de Kaliningrad dans le cadre d’un voyage en Russie. « Cette année, dans l’itinéraire de près de 60 villes, y compris à l’extérieur du pays », – a déclaré l’invité de veliki Oustioug d’une conférence de presse. Selon lui, il a commencé le 1er novembre, avec la visite de l’île Russe et durera jusqu’au 30 décembre.

Dans le cadre d’un séjour à Saint-Pétersbourg, Russie Père Noël a visité deux enfants urbains de l’hôpital, hospice d’enfants et le centre pour les orphelins. Chef de l’hiver personnage aussi visité populaire parmi les habitants et les visiteurs de Noël de la librairie les mails sur un petit Konushennaya rue. Selon le calendrier, il ouvre la fête de la foire sur la place de Pionnier.

Comme l’ont souligné le service de presse de l’administration municipale, la tradition de l’arrivée de la Russie du Père Noël de veliki Oustioug à saint-Pétersbourg est née il y a cinq ans après la signature de l’accord de coopération entre le gouvernement de Saint-Pétersbourg et de la région de Vologda.

Comme l’ont souligné à la commission de la culture de Saint-Pétersbourg, pour le nouvel an sorcier du pays cette année de jubilé – il y a 20 ans, en 1998, un fief du Père Noël a été déclaré veliki oustioug.