La saga Opaline Meunier est « un immense gâchis », pour Céline Fremault (cdH)

La présidence du cdH a annoncé dimanche qu’Opaline Meunier n’exerçait plus aucune fonction au sein de ce parti. « C’est un immense gâchis », selon la ministre bruxelloise cdH Céline Fremault, interrogée dans Matin Première. « Je pense que quand on a un souci en famille on le traite en famille, on ne le traite pas par Twitter ni par des grandes phrases particratiques auxquelles les citoyens ne comprennent plus grand’chose » poursuit-elle, « j’espère qu’il n’est pas trop tard » puisque le bureau du parti se réunit ce lundi matin.

« Opaline Meunier est une jeune femme talentueuse, avec une personnalité très forte, et probablement avec l’impétuosité liée à sa jeunesse. Mais elle est membre du cdH et j’entends personnellement qu’elle le reste » dit-elle.

« Mobilisation citoyenne magnifique »

Évoquant la chaîne humaine formée dimanche afin de protester contre les arrestations de migrants, Céline Fremault salue « la mobilisation citoyenne » qu’elle « trouve magnifique ». « Le cœur des citoyens s’est exprimé, 3000 personnes ont été mobilisées, c’est un signal que le fédéral doit entendre. La police elle-même a refusé de collaborer. Je crois qu’on a besoin d’humanité face aux migrants ».

La commission de l’Intérieur de la Chambre examinera mardi un projet de loi qui autorise les visites domiciliaires en vue d’arrêter une personne en séjour illégal. « C’est extrêmement critiquable parce qu’il y a un détournement du rôle du juge d’instruction : on a l’impression qu’il devient le bras droit de l’Office des étrangers; il y absence une de recours effectif contre la décision. Il y a surtout une atteinte aux droits fondamentaux qui se trouvent dans la Constitution et cela me semble aussi traduire une criminalisation accrue des personnes illégales. C’est un projet qui ne peut pas passer la rampe » selon la ministre cdH.

Allocations familiales

Le PS bruxellois a menacé le cdH d’une majorité alternative pour faire aboutir le dossier des allocations familiales. « Je ne fonctionne ni par ultimatum ni par chantage, l’heure n’est plus à la musculation politique. Aujourd’hui, l’heure est au retour aux discussions et pour que cela aboutisse il faut du calme, de la discussion et du respect des partenaires. Il n’est absolument pas question pour moi qu’une majorité alternative vienne se présenter. On ne joue pas avec le feu. Trouvons les marges budgétaires pour aboutir à un accord pour Pâques » demande Céline Fremault.