Fernando Риксен sur la présentation en octobre 2015, consacrée à la lutte avec la BASSE

© EPA/KIPPA REMKO DE WAAL

TASS, le 8 mai. L’état de santé de l’ancien footballeur de saint-pétersbourg « Zénith » hollandais Fernando Риксена, souffrant de la sclérose latérale amyotrophique, s’est considérablement détériorée, il ne peut plus parler. Cela a été rapporté par le biographe et ami Риксена Vincent-de Vries, qui cite néerlandais portail NU.nl.

En 2013 Риксену diagnostiqué la sclérose latérale amyotrophique. La maladie est incurable à ce stade, en moyenne, l’espérance de vie après la détection de la maladie est de 3 à 5 ans. Lors de cette britannique physicien théoricien Stephen Hawking a vécu avec cette maladie de 55 ans, il est décédé le 14 mars à l’âge de 76 ans.

« Il [Риксен] ne peut plus parler, il regarde simplement sur votre balcon, dans une maison dans la ville de Valence. Le seul moyen de communication est cligne des yeux des yeux », a déclaré de Vries.

« La maladie a détruit ses organes de la parole. Toute la force a disparu de ses mains et de ses pieds. La seule la seule question est combien de temps il sera en mesure de résister à cela », a ajouté de Vries.

Риксен a plaidé pour néerlandaise « Chance » dans 1994-1997 et 2010-2013, Pour le Zenit, il a joué dans la période 2006-2009, devenant ainsi le champion et vainqueur de la super coupe de Russie, de la Coupe de l’UEFA (le nom actuel de la Ligue de l’Europe) et de la super coupe de l’UEFA. À l’automne 2013 Риксен publié une autobiographie intitulée « l’Esprit du combattant ». En 2014, il a été intronisé dans le Hall of fame du club écossais « Rangers », qui a joué dans les années 2000-2006.