« Chemins de fer de l’Arène »

© Viacheslav Prokofiev/TASS

MOSCOU, le 29 janvier. /TASS/. Le niveau de sécurité sur « les chemins de fer dans l’Arène » et à la base du club de football « Locomotive » dans Баковке sera porté à la coupe du monde en 2018. Ce sujet TASS a déclaré le président du club, Ilya Геркус.

L’année dernière, Геркус racontait TASS que sur les stades lors de la coupe du monde sera de former les juges. La formation-formation de base dans Баковке, selon les informations de TASS, vivra équipe nationale de l’Iran.

Lundi a eu lieu la séance du conseil d’administration de la « Locomotive ». « Discuté de la préparation à la saison, les questions de développement de la jeunesse, de football et de travail, le club de l’académie. En outre examiné les questions liées à la préparation de l’infrastructure du club à la coupe du monde », a déclaré le président du club.

« L’infrastructure du club [base et le stade] sera utilisé lors de l’organisation de la coupe du monde, que prévues un certain nombre de projets visant à améliorer leur sécurité. Notamment cela aidera le stade du club de satisfaire aux exigences de l’ordonnance 1092 (à l’ordre de la fédération de RUSSIE « Sur l’approbation des Exigences à différents objets de l’infrastructure de lieux officiels de compétitions sportives et à l’équipement technique des stades pour assurer l’ordre public et de sécurité publique – env. TASS), présente des exigences strictes à l’équipement досмотровых zones. Dans la partie nécessaire pour la coupe du monde, le projet sera софинансирован le comité d’organisation de la coupe du monde », a déclaré Геркус.

Le championnat du monde aura lieu dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet.