La séparation avec l’actrice Tatiana Carpe aura lieu le 2 mars au Théâtre. Maïakovski

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Les adieux avec la plus ancienne actrice de Moscou théâtre académique de nom de Maïakovski, artiste populaire de l’URSS Tatiana Carpe se tiendra à Moscou le vendredi 2 mars. Ce sujet TASS le service de presse du théâtre.

L’actrice est décédée à 103 ans.

« 10:30 l’office des morts dans le temple de l’assomption, rue bolchaïa nikitskaïa, d. 18. À partir de 11:30 adieu au théâtre. Maïakovski, rue bolchaïa nikitskaïa, d. 19/13 », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Sur le lieu de la sépulture sera annoncée.

Tatiana Karpova en 1932, entra à l’Institut musical et théâtral lycée technique, mais bientôt se rendit à Moscou, où le tenait à l’examen à l’école lors de théâtre d’art de MOSCOU-2 et a été adoptée вольнослушательницей. Plus tard, elle est passée à un taux de Marie Бабановой dans une école de théâtre à Moscou le théâtre de la Révolution (1954 – le Théâtre Maïakovski).

Après avoir terminé l’école, en 1938, Karpov a été adoptée dans la troupe « Маяковки », où et dure toute la vie. L’un des premiers travail remarquable a été le rôle Любки Шевцовой dans la « Jeune garde » Fadeeva. Le spectacle a mis à l’époque directeur artistique du théâtre, réalisé par Nicolas Охлопков. Tout sur le compte de la Carpe plus d’une cinquantaine de rôles, exécutés dans ces productions comme « Hamlet », « Médée », « le Chien dans la crèche », « Cercle », « Mère Courage et ses enfants », « Tanya », et de nombreux autres.

Karpov est restée l’actrice principale et lors de la nouvelle худруке « Маяковки » – Andrew Гончарове, avec le succès en jouant dans ses productions. Parmi ces derniers, les rôles de l’artiste – Grand Ma dans le « Chat sur un toit brûlant », de Claude dans « les Enfants Ванюшина », Marieuse « le failli ».