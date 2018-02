La SF appelle l’APCE, l’OSCE et le parlement européen à reconnaître la loi sur la réinsertion irrespectueux de l’accord de minsk

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Le conseil de la Fédération a l’intention d’offrir aux parlements des pays membres de l’OSCE et internationales parlementaires, les organisations de clairement évaluer entrée en vigueur de la loi de l’Ukraine sur la réintégration dans le Donbass comme troublait de minsk de l’accord. Le projet de la déclaration sera soumis à l’examen de la chambre, le mercredi, le TASS a rapporté le chef du comité de SF des affaires étrangères Konstantin Kossatchev.

« Le projet de déclaration sur la réintégration du Donbass, sur l’ordre du jour de la réunion de mercredi. Le conseil de la Fédération propose aux parlements des états membres de l’OSCE et internationales parlementaires, les organisations de l’Europe de donner sans équivoque pour l’évaluation de la loi de l’Ukraine comme подрывающему de minsk de l’accord et d’exiger de Kiev leur respect, ainsi que la cessation de la politique, menaçant la sécurité européenne et de la stabilité », a déclaré lundi à moscou à l’issue d’une réunion du Conseil de la chambre de commerce.

Il a expliqué qu’il s’agit de telles organisations parlementaires internationales et de l’Europe, comme l’assemblée Parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et le parlement Européen).