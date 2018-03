La SF est prêt à soutenir les propositions visant à réduire l’écart dans les salaires des hommes et des femmes

© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Le conseil de la Fédération est prête à soutenir des propositions législatives visant à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, notamment pour des raisons discriminatoires. À propos de ce haut-parleur Совфеда Valentina Matvienko a déclaré dans une interview publiée sur le site « Parlementaire du journal » le mercredi, à la veille de la journée Internationale des femmes.

« La raison [de l’écart à la moyenne de rémunération entre hommes et femmes dans notre pays, non seulement dans la différence de qualification, la nature du travail. Souvent, les femmes pour un travail de valeur égale reçoivent moins que les hommes. Strictement parlant, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment pour des raisons discriminatoires, – le problème de la plupart des pays », a déclaré mme Matvienko.

Elle a souligné que cela n’implique pas que le problème n’est pas nécessaire de résoudre. D’autant plus que la Russie, selon elle, il y a des progrès dans le traitement de cette question: ainsi, si en 2005, le salaire moyen des femmes était de 60% du salaire moyen des hommes, puis maintenant le taux de 74%.

« Il faut continuer à travailler sur la réduction de ces « ciseaux ». Ce n’est pas tant le travail législatif, combien le problème de la jurisprudence et de la pratique des entreprises, administrations et institutions, des structures de gestion. Notre chambre est prête à soutenir l’initiative, des mesures concrètes dans ce sens », a déclaré mme Matvienko.

L’implication des femmes dans l’entreprise

Aussi, selon le sénateur, vous devez continuer à créer les conditions pour la participation des femmes dans les affaires. Haut-parleur Совфеда a rapporté que, déjà aujourd’hui, les femmes russes sont les entrepreneurs ont une grande éducatif, professionnel, d’affaires potentiel. Ainsi, 85% d’entre eux ont un diplôme universitaire, plus de 40% ont une formation supplémentaire. La proportion d’entreprises créées par les femmes, par exemple, dans la production, est de 32%.

« Notre chambre a fait des efforts afin de donner une impulsion à la croissance de l’activité féminine dans le domaine de l’entrepreneuriat. Nous interagissons avec les ministères, les autorités locales, par la société Fédérale de développement des petites et moyennes entreprises, les structures de la société civile », a déclaré mme Matvienko.

Elle a ajouté qu’il y a déjà des résultats concrets de ce travail, dont l’élaboration et le lancement d’éducation spéciale et de crédit du programme pour les femmes entrepreneurs. En outre, formuler des recommandations pour améliorer la participation des femmes dans le développement socio-économique du pays, à améliorer le système de soutien de l’état, renforcer les capacités des petites entreprises pour l’application des régimes fiscaux, la réduction des charges administratives sur les entreprises.