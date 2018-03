La situation météorologique défavorable à la dispersion des polluants

Des concentrations élevées de particules fines sont actuellement mesurées dans l’air ambiant, avertit samedi la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine). La concentration de PM10 moyenne sur les dernières 24 heures a dépassé le seuil d’information de 50 µg/m3 dans les trois régions et la situation météorologique sera défavorable à la dispersion des polluants pendant les prochains jours, précise la Cellule.

La concentration de particules fines sur les dernières 24 heures atteignait, samedi à 9h, 68 µg/m3 en Flandre, 53 µg/m3 à Bruxelles et 52 µg/m3 en Wallonie. Le niveau devrait se maintenir au-dessus du seuil d’information pendant les prochaines 24 heures, mais dans les prochains jours, la situation devrait s’améliorer grâce à l’entrée d’air maritime et plus doux.

En raison de ces concentrations, les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques, les asthmatiques, les personnes âgées et les jeunes enfants sont invités à ne pas réaliser d’exercice physique prolongé.