La slection de la Russie a conservé la 66-ème place dans le classement de la FIFA

Les footballeurs de l’équipe de Russie

TASS, le 17 mai. La slection de la Russie est restée sur la 66-ème place dans le classement de la fédération Internationale de football (FIFA). Version mise à jour du classement publié sur le site officiel de l’organisation.

Dans l’actif de l’équipe russe 493 points. En avril et dans la première moitié du mois de mai, l’équipe russe n’a tenu aucune de match. De mai le classement FIFA de l’équipe russe est tombée sur 66-e, qui est un record faible pour l’équipe dans le classement.

Équipe nationale d’Arabie Saoudite, qui, en mai, a battu l’équipe de l’Algérie (2:0) et la Grèce (2:0), a augmenté de 70 pi de la 67-ème position. La Russie et l’Arabie Saoudite joueront les uns avec les autres à la coupe du monde 2018 en match du groupe A. la Rencontre aura lieu le 14 mai.

Dans les dix premiers du classement n’a pas changé. L’Allemagne a conservé la première place dans le classement (1544 points), suivie par la slection du Brésil (1384), la Belgique (1346), le Portugal (1306), l’équipe nationale de l’Argentine (1254), l’équipe nationale Suisse (1179), la France (1166), l’Espagne (1162), l’équipe nationale du Chili (1146) et la Pologne (1128).

Règles de comptage du classement de la FIFA

Dans le classement de la FIFA, seuls les résultats des matchs joués dans les 48 derniers mois. Pour donner plus de valeur aux jeux récents, sont appliqués des facteurs suivants: pour les matchs passés de moins de 12 mois, – 1, pour les jeux, tenues les 12 à 24 mois, – 0,5, de 24 à 36 mois – 0,3, 36-48 mois – 0,2.

Des points pour chaque joué un match calculés selon la formule P = M x I x T x C.

M dans cette formule – fixer des points: 3 points pour une victoire, 1 – pour un match nul, et 0 pour une défaite, une victoire dans la série des tirs au but est estimé à 2 points, la défaite 1. I – l’importance du match: le coefficient de matchs amicaux est égal à 1, de qualification – 2,5, continentales championnats et de la Coupe des confédérations de la fifa 3, de la coupe du monde – 4. T – la force de l’adversaire, qui est défini ainsi: la force de l’équipe première du classement est estimé à 200, la force de l’équipe, occupant les postes de deuxième 149-e, – à partir de 199 à 51, et la puissance de n’importe quel préfabriquées, occupant un espace en dessous de 150, égale à 50. Avec la puissance de la confédération: pour la victoire sur l’équipe de l’Amérique du Sud les points sont multipliés par 1, de l’Europe – 0,99, d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, d’amérique du Nord et d’Amérique Centrale – 0,85.