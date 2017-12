© Service de presse de la RFS

TASS, le 27 décembre. Le milieu de terrain de l’équipe de Russie et de kazan « Rubis » Muhammed Ozdoev a félicité la Nouvelle année avec un gagnant Russe de football (RFU), un garçon de Graines de Танкова et a promis d’accomplir son rêve depuis longtemps il ne me voyais pas avec ma propre sœur et n’a jamais vu son neveu. Ce sujet communique le service de presse de la RFS.

En novembre marquait le début d’un projet qui, le sélectionneur de la Russie à l’âge de 14 ans, envoyé des lettres et de la vidéo avec le récit de son rêve et de l’amour pour le football. Tout a déjà été envoyé trois des milliers de visiteurs. Les footballeurs de l’équipe de Russie ont choisi 121 la meilleure histoire et les accompliront les désirs des gagnants.

Un enfant de huit ans, le Sperme de Chars vit à Sotchi, sa sœur et son neveu, sur l’île de Sakhaline. Le sperme aime le sport, engagé dans le football gréco-romaine et la lutte. Le garçon grandit sans son père, il veut aider sa mère pour qu’elle puisse travailler moins. Ozdoev parlé avec Semion vidéo et a promis d’accomplir son rêve.

« Après avoir lu cette histoire, j’ai compris qu’il avait la lourde histoire de la vie, il veut aider maman a partagé Ozdoev impressions de parler avec Semion. – En outre, il serait très envie d’aller sur l’île de Sakhaline, de rendre visite à sa sœur, un neveu, qui n’en avait jamais vu dans la vie. De toute notre équipe, nous avons décidé de l’aider et de lui faire cadeau de la Nouvelle année, de sorte qu’il a volé et vu sa sœur et son neveu. Nous Semion parlé sur Skype, c’était très agréable à écouter ce gars, il a dit beaucoup de différent et intéressant et a été très heureux, que se réalisera son rêve ».

La slection de la Russie continue de remplir les rêves

Sept ans de Milan Боровкова aime le football. Dans un message vidéo aux footballeurs de l’équipe nationale de Russie, une fille m’a dit qu’elle rêve d’un maillot de l’équipe de Russie. Milan a déjà reçu un t-shirt avec les autographes des joueurs de l’équipe.

Cinq ans Gleb Bystrov vit à Saint-Pétersbourg et s’occupe de foot. Il a rêvé que le Père Noël lui a offert pour la Nouvelle année de la balle avec les autographes des joueurs et des chaussures. De veliki Oustioug Gleb est venu féliciter le Père Noël. « J’ai jusqu’au Nouvel an et la saint-sylvestre fais des rêves de garçons et de filles, et les footballeurs de notre bien-aimée de l’équipe seront au cours de l’année d’accomplir les rêves de garçons de tout le pays », – s’est prononcé sur le projet de la RFS le Père Noël.

« J’ai aujourd’hui de très bonnes émotions à cause de la donation, a partagé la joie de Gleb. – J’ai rêvé de lui, attendait, obtenait-capable. Pas que, une fois, deux, trois, tout est prêt, et je l’attendait, et enfin j’ai ce rêve est réalisé. J’ai très envie de ces chaussures, ils m’aimait, et la première fois j’ai voulu la leur, quand j’ai vu l’or chaussures, tandis que nous marchions sur le match entre saint-pétersbourg « Zénith » et « Activités » avec le pape ».

Outre Оздоева, sont impliquées dans le projet, Alexis et Anton Миранчуки, Dmitry Tarasov (Locomotive), George Джикия, Ilya Кутепов (les deux – « Spartacus »), Alexandre Golovine (CSKA), Dallaire Кузяев, Anton Zabolotny, André lounev se caractérisait les « Zénith »), Eugène Tchernov (« Activités »). Rêves d’enfants continueront à courir dans cette et 2018.