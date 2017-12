SAINT-PÉTERSBOURG, le 23 décembre. /TASS/. La station de métro de saint-Pétersbourg « Bois », situé au nord de la ville, a ouvert le samedi après 11 mois de rénovation. En l’honneur de la reprise de l’exploitation d’une station pour les passagers organisé un concert de musique classique, a rapporté le service de presse de la ville de souterrain.

« Art. « Bois » après la révision est ouvert. Dans le coin supérieur hall, un concert de musique classique », – dit dans le message. Dans le concert participent les membres de l’équipe « les Cordes de saint-Pétersbourg », qui interpréteront des œuvres du compositeur piotr Tchaïkovski.

Dans le cadre de la rénovation qui a duré près d’un an, à la station remplacé le système de drainage amélioré la protection contre les fuites-dessus de la zone de l’escalier, changé l’éclairage et modernisé le système de ventilation. En outre, la station équipé spéciales des entrées et des sorties pour les handicapés des groupes de citoyens. Une autre innovation concerne la sécurité sur la station installé un système de vidéo surveillance intelligente avec une fonction de reconnaissance de personnes

La station de métro « Bois » a été fermée le 28 janvier. Lors de la rénovation de transport terrestre dans la région de Saint – Pétersbourg marchait avec les intervalles. De 1995 à 2004 absence de communication entre la Forêt et de à proximité de la station « Place de Courage », la raison en est devenu le scour le tunnel de l’eau. En conséquence, il a fallu construire un nouveau tunnel, qui a lié les deux stations, le site a été ouvert le 26 juin 2004.