© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, 31 décembre. /TASS/. La nouvelle station du métro de moscou « Khovrino » s’est ouverte pour les passagers à dimanche.

Le test

« Attention, les noms changent »: que savez-vous sur l’histoire des stations du métro de moscou?

Passer le test

Comme l’a déclaré le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, l’émergence d’une nouvelle station de zamoskvoretskaïa s’est largement améliorera le réseau de transport du nord de la capitale, permettra de réduire la charge à la gare « La gare » et de soulager la circulation sur les rues adjacentes et les routes.

« Le chantier est terminé, nous ouvrons tant attendue de la station de métro « Khovrino ». Félicitations à tous à la fin de la construction de la station et heureuse année », a déclaré Sobianine à l’ouverture de la station.

Attendu plus d’un demi-siècle

Selon lui, la gare « la gare Fluviale » a été ouverte il y a 53 ans, depuis zamoskvoretskaya la ligne de métro n’est pas allongée vers le nord.

Voir aussi

À Moscou, la station de métro « Khovrino » apparaît à la gare routière internationale

L’investisseur a évalué le projet de TPU « Khovrino » à Moscou à 50 millions de roubles

De la station de métro de moscou « Khovrino » construire un grand premier centre nœud

« Pendant ce temps, ont grandi ici toute la ville, des centaines de milliers de personnes, qui, malheureusement, n’ont pas eu normale de transport pour rejoindre le centre-ville », a déclaré Sobianine.

Selon lui, après l’ouverture de la station de la deuxième étape « sera un système de transport de premier centre nœud, intégré au sein de métro d’Octobre, le chemin de fer, ici, sera faite d’une plate-forme, le passage à west Degounino ». « Sera ouvert encore plus, et à la station « Беломорская », de sorte que des changements majeurs attendent ce secteur en 2018 et début de 2019″, a ajouté le maire.

Comme précisé dans le service de presse de la mairie, après l’ouverture de la station « Khovrino » de métro à proximité de l’affiche de 80% de la population du district du même nom. Une nouvelle station permettra d’améliorer également le réseau de transport quartiers Ouest Degounino et Lévobérejniy. En profiter tous les jours de l’ordre de 60 mille passagers. Seulement l’ouverture de la « Khovrino » permettra d’améliorer le service de transport de l’ordre de 500 mille personnes.

L’ouverture de la « Khovrino » permettra de décharger Leningradskoe shosse, Festival, Беломорскую et Смольную de la rue.

Les paramètres de la station de

La station de « Khovrino » se trouve sur le côté ouest de la rue Dybenko, à l’intersection avec Зеленоградской la rue. De la station de les deux le hall d’entrée et deux sorties: l’une sur le côté ouest de la rue Dybenko, en face de la maison 42, et le second sur le côté ouest de la rue Dybenko, de voyage du littoral. Les lobbies liés à la plate-forme de la station des escaliers mécaniques.

La station superficielles, a insular plate-forme avec des colonnes. La longueur de la plate – forme de 163 m, une largeur de 10 m Pour les handicapés citoyens les ascenseurs installés dans les deux halls souterrains et passages pour piétons sous la rue Dybenko, ainsi que la plate-forme verticale à un déplacement horizontal pour la descente et la remontée vers le niveau de passage pour piétons dans la caisse de conférence.

Entre la station de la gare Fluviale » et « Khovrino » est la construction d’une station « Беломорская », qui devrait prendre les premiers passagers au début de 2018.