La station de métro Schuman évacuée à cause d’un colis suspect

La station de métro Schuman à Bruxelles a été évacuée vers 12h30 jeudi après la découverte d’un colis suspect, indique la Stib. La circulation est interrompue sur la ligne 1 entre Arts-Loi et Montgomery et sur la ligne 5 entre Arts-Loi et Mérode. La Stib a mis en place des navettes de remplacement. La situation est revenue à la normale peu après 13h00, précisait la Stib sur Twitter.

La SNCB a ajouté que le trafic ferroviaire avait également été interrompu durant quelques minutes entre Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Nord sur la ligne 161 et entre Bruxelles-Luxembourg et Meiser sur la ligne 26.

Les trains circulaient à nouveau normalement peu après 13h00.