La STIB recrutera 650 personnes en 2018

La STIB, la société bruxelloise de transport public, va recruter 650 personnes en 2018 afin de répondre aux besoins générés par ses projets, a-t-elle annoncé jeudi.

« Nouvelle ligne de tram 9, prolongement du tram 94, Plan Directeur Bus, métro 3, arrivée de nouveaux bus hybrides et électriques sur le réseau… L’année 2018 verra, tout comme les années précédentes, de nombreux projets se poursuivre, se développer, être lancés, en faveur de la mobilité bruxelloise », indique la STIB dans un communiqué.

« Et qui dit projets et investissements à réaliser, dit besoins en personnel. Du personnel pour remplacer les départs naturels, mais également du personnel supplémentaire pour continuer à améliorer et renforcer l’offre de transport public à Bruxelles », ajoute-t-elle.

La société va donc recruter du personnel de conduite (environ 350, dont plus de 150 chauffeurs/conductrices de bus et plus de 100 conducteurs/conductrices de tram), des électromécaniciens ayant des compétences en hydraulique et en pneumatique et des électriciens (plus de 120), sans oublier du personnel de sécurité (plus de 20), du personnel technique (IT & Telecom, construction, …) (plus de 60) ainsi que des managers pour encadrer les équipes.

Parmi ces postes à pourvoir, près de la moitié sont destinés à remplacer les départs naturels et l’autre moitié sont des fonctions supplémentaires, indique encore la société qui a déjà procédé, en 2017, à 980 recrutements (après 1.085 recrutements en 2015 et 1.010 en 2016).

La Stib se réjouit enfin de l’augmentation du nombre de femmes parmi ses effectifs, celles-ci représentant désormais 10,2% des travailleurs (contre 9,8% en 2016 et 9,3% en 2015).