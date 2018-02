La taxe sur les comptes-titres soumise ce jeudi au vote de la Chambre

La Chambre doit examiner et voter jeudi en séance plénière le projet de loi sur les comptes-titres.Cette « mesure phare » de l’accord de l’été, présentée comme le trophée du CD&V, partisan d’une plus grande justice fiscale, a été négociée longuement au sein du gouvernement en même temps que la réforme de l’impôt des sociétés, chère à la N-VA, et l’exonération fiscale et sociale jusqu’à 500 euros de revenus mensuels pour le travail occasionnel, mesure voulue par l’Open Vld.

La taxation annuelle de 0,15% des comptes-titres au-delà de 500.000 euros

Tout s’est compliqué fin de l’année dernière quand arrivé en fin de travaux parlementaires, le saucissonnage de l’accord d’été a entraîné le report de la taxation des comptes-titres et des 500 euros. Les 500 euros restent d’ailleurs toujours bloqués à la suite d’un conflit d’intérêt.

Réservée dans un premier temps aux actions boursières, la taxation annuelle de 0,15% des comptes-titres au-delà de 500.000 euros a été élargie, après moult rebondissements, aux actions non cotées. Les actions nominatives sont toutefois exonérées de manière à protéger les petites et moyennes entreprises. La mesure doit rapporter 250 millions d’euros au budget annuel de l’Etat.

La taxe sera prélevée à la source par les intermédiaires financiers qui prendront langue avec l’ensemble des détenteurs de comptes-titres, a indiqué L’Echo mercredi. Les clients devront prendre la décision sur la taxation.

L’objectif vise à éviter que les contribuables se cachent derrière plusieurs comptes-titres dont la totalisation atteindrait 500.000 euros. L’opposition a critiqué cette taxe, annoncée de longue date de telle sorte que les contribuables concernés auront pu bénéficier des échappatoires qui leur sont offertes. Elle fustige également une « fausse » mesure d’équité fiscale.

Dans les milieux économiques et financiers, le patron d’Euronext Bruxelles Vincent Van Dessel a lui qualifié la taxe de dramatique pour les marchés sur le plan psychologique.