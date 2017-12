La tempête de neige a augmenté la congestion dans les rues de Pétersbourg à six points

Pendant une tempête de neige sur le Palais le pont

SAINT-PÉTERSBOURG, le 23 décembre. /Corr. TASS Natalia Михальченко/. Commencée sous l’influence de l’atlantique, le cyclone de la tempête de neige a compliqué le passage dans les rues de Pétersbourg, selon le service « Янлекс-tube » de la congestion de la renforcer quatre points du jour à six le soir.

« Toutes les prévisions », a déclaré le journaliste TASS chef prévisionniste météo de saint-Pétersbourg Météorologue Alexandre Fatalité. Auparavant, il a dit TASS sur la neige, qui les prévisionnistes s’attendaient à saint-Pétersbourg avec le samedi soir jusqu’au dimanche matin. Selon les prévisions, la couverture de neige dans la ville à la suite devrait croître de 3 à 4 centimètres.

« Dans la nuit de samedi à dimanche, la ville ramassent 850 unités d’équipements de déneigement. C’est sur le plan, si nécessaire, le nombre de andaineur sera augmenté », – dit dans le comité de la ville de l’aménagement. « Nous travaillons en mode amélioré, il n’était décommandé depuis le début de la précédente chute de neige, qui jeudi a duré 12 heures. Renforcé le mode d’agir et de continuer jusqu’à nouvel ordre, pour assurer le libre passage des véhicules et le passage des piétons », – a déclaré l’interlocuteur.

Sur le site Météorologue constate que la force du vent atteint 4 à 7 m/s, Mais à cause de la menace des inondations de la direction du Complexe installations de protection a pris la décision de couper l’accès de l’eau dans le bassin Невской les lèvres du golfe de finlande et à 14h30 gmt судопропускные de la construction et de водопропускные la construction de la digue sont fermés. En relation avec le pronostic défavorable météo en mode d’alerte à partir de 18h30 gmt changé « Lenenergo ». « Sur le plan opérationnel service sont 171 brigade (614 personnes), équipées de 185 unités d’une technique spéciale », – a déclaré dans l’entreprise.