MOSCOU, le 6 avril. /TASS/. Gazon artificiel au stade de « l’Étoile » à Perm sera vérifié sur la conformité à toutes les exigences d’un technicien de laboratoire, accrédité Russe de football union (RFU), son avis sera déterminant pour l’admission des arènes à la tenue des matches de championnat. Ce sujet TASS a rapporté dans le département des relations publiques de la Fédération de football de la premier league (premier league).

Auparavant, la premier league a interdit « Амкару » faire les jeux à la maison du stade « Star » à cause du mauvais état de la pelouse artificielle. La commission conjointe de l’EURO et de la premier league sur l’admission des terrains de football avec gazon artificiel pour les matches du championnat de la Russie a reconnu la pelouse du stade n’est pas conforme aux normes en raison de l’absence sur elle granulats – synthétique miettes, nécessaire pour des performances optimales du champ. Visite de la commission sur пермскую l’arène doit passer lundi.

Voir aussi

FC Amkar » compter sur un retour de la licence au stade de « l’Étoile », après vérification de la commission

Прядкин: le FC Amkar » n’a pas à modifier le champ sur le stade pour le retour de la licence

« Amkar » après l’achèvement de la préparation du champ retournera à la RAF et de la premier league pour la tolérance de l’arène à Perm

« Les pelouses artificielles vérifie la commission, dans lequel la présence d’un agent spécial de laboratoire, accrédité et certifié Russe de football de l’union européenne. Conclusion d’un spécialiste de laboratoire est un élément déterminant lors de la délivrance des documents d’autorisation sur le droit d’organiser des matches du championnat de la Russie », – a déclaré l’interlocuteur de l’TASS.

« La commission conjointe de l’EURO et de la premier league sur l’admission des terrains de football avec gazon artificiel lundi, visitera le stade de perm « Star ». La composition de la commission sera employé de la premier league », – dit dans le département des relations publiques de la premier league.

Le 22 mars « Amkar » a annoncé le report de la maison le match de la 24ème du championnat de la Russie contre moscou « Locomotive » dans le stade rival « des chemins de fer-l’Arène ». La rencontre, qui a eu lieu le 31 mars, s’est terminée avec la victoire de permyakov, avec un score de 2:1.

L’hôtel le plus proche du domicile match « Амкара » dans le championnat de Russie nommé le 14 avril – l’adversaire du club dans le 26e tour sera kazan « Rubis ». Ensuite, vous payez pour la chambre rencontreront sur le terrain dans les 28 et 30 tours du championnat contre le fc Spartak moskva, le 29 avril et le грозненского « Ахмата » le 13 mai.