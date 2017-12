La tradition des Hèyes dans le quartier du Vieux-Spa

A Spa, c’est une tradition dans le quartier du Vieux-Spa, entre Noël et Nouvel-An, des enfants et des adultes du comité de quartier vont de maison en maison, en entonnant des chants de Noël à chaque arrêt et en quémandant quelques friandises. C’est ce qu’on appelle les Hèyes. Elles se sont déroulées ce mardi après-midi.

« Ça vient du wallon. Ça vient de « hèyî » qui veut dire « aller mendier », « aller quêter ». », explique Paul Jehin, un des responsables du comité de quartier du Vieux-Spa, « Au départ, c’étaient des adultes qui se rendaient dans les maisons pour recevoir des galets, donc des gaufres, et aussi de la bière, des boissons, une bonne tasse de café. C’était une manière de vivre la solidarité à cette époque plus ancienne. Puis comme beaucoup de manifestation folklorique, du monde adulte, c’est passé au monde des enfants. »

« Au XVIIIe siècle, cette tradition était très active. », poursuit Paul Jehin, « Il y a beaucoup de traditions où les gens vont mendier, surtout les personnes les plus pauvres qui recevaient de quoi améliorer le quotidien. On a en tous cas des écrits de 1815 où on reprend les textes des chansons interprétées par les quêteurs et où on dit que les jeunes ont été mendier dans les rues du quartier et souhaiter des vœux en même temps. Puis, l’historien local, en 1940, dit qu’on n’a plus fait les Hèyes depuis une dizaine d’années. Il y a 30 ans, on a relancé la tradition, lors de la création de notre comité. » En avançant les Hèyes de quelques jours puisque, historiquement, elles coïncidaient avec l’Épiphanie.

« C’est une tradition intéressante parce qu’elle permet de mettre en contact les différentes générations. », explique Paul Jehin, « Ici, nous allons sonner à toutes les maisons du quartier, nous remettons des gaufres aux personnes de plus de 65 ans et les gens nous offrent des friandises que nous donnons le lendemain lors de la crèche vivante à tous les enfants du quartier et aux enfants qui viennent assister à notre spectacle de rue. »