La transformation du statut de juge d’instruction toujours à l’ordre du jour

Les juges d’instruction veulent débattre avec le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) de ses projets. Après avoir été recalés sur la réforme des assises par la Cour constitutionnelle, magistrats et avocats réclament de Koen Geens qu’il suspende son train de réformes. L’insécurité sur le terrain juridique risquant de casser un outil déjà passablement mal en point. Le remplacement de la fonction du juge d’instruction en « juge de l’enquête » n’est pas qu’un simple changement de dénomination, il devrait modifier considérablement la procédure judiciaire. Si la réforme est adoptée, le juge d’instruction « nouvelle formule » n’aura plus la direction des enquêtes, celles-ci seront désormais menées exclusivement par les magistrats du parquet.

L’indépendance des juges menacée

Aujourd’hui le juge d’instruction est juridiquement « indépendant » dans la direction et l’impulsion qu’il donne aux enquêtes qui lui sont confiées, cela ne sera plus le cas après la réforme. Sur le terrain, le travail des juges a pourtant prouvé son efficacité dans les enquêtes, qu’elles soient simples ou complexes. Et dans les affaires pénales peu médiatisées, le juge d’instruction apparaît aussi comme le garant d’une justice équitable, il agit à charge et à décharge et apprécie souverainement au cas par cas les moyens à mettre en œuvre pour faire avancer ses enquêtes.

Instruire à charge et à décharge

A Bruxelles, Geneviève Tassin est juge d’instruction depuis 2004. Elle voit défiler quotidiennement des suspects dans son cabinet. Comme chaque juge d’instruction, c’est sur elle que repose la décision de délivrer ou non un mandat d’arrêt. Son expérience est précieuse pour apprécier ce qu’il convient de décider : « Rechercher la vérité ce n’est pas nécessairement attraper l’auteur d’une infraction, cela peut-être aussi innocenter quelqu’un qui se retrouve pris dans les filets de la justice ou encore éclairer les circonstances dans lesquelles un fait a été commis parce que ces circonstances vont entraîner une autre qualification pénale et donc d’autres conséquences pour la personne qui en serait jugée responsable ».

Même raisonnement chez Paul Dhaeyer, juge d’instruction à Charleroi. Pour lui aussi son rôle à la différence du parquet est d’instruire à charge et à décharge, ce qui a des conséquences importantes pour la suite de la procédure : « En fait, le juge d’instruction ce n’est pas lui qui décide. A la manière d’une boîte à outils, le juge doit fournir à tout le monde tous les outils utiles. Le parquet doit y trouver les éléments de preuve à charge du suspect et la défense doit y trouver aussi les éléments qui vont permettre de défendre l’auteur présumé. C’est fournir à chacun ce à quoi il a droit, ce dont il a besoin ».

Pour ces juges d’instruction, si réforme il y a, l’important c’est de garantir l’indépendance des juges à l’égard du pouvoir exécutif mais aussi de permettre aux juges chargés des enquêtes de continuer à pouvoir agir sur le terrain. Une action où leur liberté d’appréciation est essentielle pour poser les actes qu’ils considèrent comme utiles à la manifestation de la vérité. Sans oublier la possibilité pour chaque citoyen d’initier l’action publique en se constituant partie civile dans les mains du juge d’instruction. L’opportunité des poursuites ne peut dans une société démocratique devenir un monopole d’Etat.