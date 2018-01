La troupe de Boris Эйфмана prévoit en tournée à travers la Chine et les pays d’Asie en 2019

BEIJING, le 5 janvier. /Corr. TASS Roman Balandin/. Saint-Pétersbourg ballet théâtre académique d’etat de Boris Эйфмана envisage d’entreprendre de vastes tournées à travers la Chine et les pays d’Asie en 2019. Ce vendredi, avant-première en Chine de la nouvelle chorégraphique la lecture du roman de Fiodor Dostoïevski, les Frères Karamazov » ballet « De l’autre côté du péché » – a déclaré dans une interview avec un journaliste TASS Boris Эйфман.

« Nous avons été ici 2017, et nous planifions une grande tournée en 2019 », a déclaré le chorégraphe. « À l’automne 2019, se tiendra une grande tournée de plusieurs villes. La tournée va durer plus d’un mois – est de Pékin, Shanghai et plusieurs villes. Il y a l’idée d’une grande tournée asiatique – est de Hong kong, Taiwan et la Corée du Sud », – dit-il.

Selon le chorégraphe, précise la liste des œuvres que sa troupe a l’intention de présenter étranger au spectateur, jusqu’à ce que n’est pas compilé.

« Cette question est résolue. Il ne dépend pas toujours de nous, cela dépend de l’hôte », – a conclu Эйфман.

« De l’autre côté du péché »

Première du ballet Эйфмана « De l’autre côté du péché » sur la musique de Sergueï Rachmaninov, de Richard Wagner et de Modeste Moussorgski a eu lieu en 2013. Au cours de ces années, une nouvelle formage de la lecture des « Frères Karamazov » a été présenté sur les scènes de la Russie, de l’Allemagne, de la Pologne, de la Biélorussie, de la Slovénie et de la Moldavie.

Jusqu’à aujourd’hui, la visite de la troupe Эйфмана visité la Chine avec une tournée en septembre 2017, c’est artistique, l’équipe du théâtre a présenté à Beijing et à Shanghai ballets de « Anna Karénine » et « Rodin, son éternelle idole ».

Spectacles du théâtre russe de ballet se déroulent dans le cadre de la troisième china international de ballet de la saison, à laquelle participent leader de la troupe, y compris la Russie, les etats-UNIS et de la France. Le ballet « De l’autre côté du péché » sera présentée chinois au public jusqu’au 7 janvier.