La valeur de l’euro explose: bonne ou mauvaise nouvelle?

Depuis quelques mois, la valeur de l’euro ne cesse de se renforcer. Comment l’expliquer? Et quel impact cela a au quotidien? Selon Sylviane Delcuve, économiste senior chez BNP Paribas Fortis, l’élection d’Emmanuel Macron en France a été un tournant majeur pour l’euro.

« La victoire d’Emmanuel Macron a vraiment changé la donne, dans le sens où ça a été une espèce de bouffée d’optimisme au niveau du projet européen, au niveau des indicateurs de confiance en Europe. Directement, l’euro est parti à la hausse, et effectivement, il a gagné à peu près 16% contre le dollar depuis ce moment-là », analyse Sylviane Delcuve.

Des facteurs économiques

Mais derrière le facteur politique, il y a tout de même une situation économique. Les principaux indicateurs économiques de la zone euro se sont améliorés sensiblement: le chômage recule, les entreprises investissent, les indices de confiance des consommateurs et des entreprises montent, de même que les perspectives de croissance. Tout cela est bon pour l’euro, alors qu’en parallèle, le dollar a tendance à s’affaiblir.

Mais est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous? Dans l’absolu, le taux de change actuel (1,22 dollars pour 1 euro ce jeudi matin) n’est pas absurde. Le problème, c’est la vitesse à laquelle l’euro a grimpé.

Un choc pour notre compétitivité

« Ça va trop vite, et je pense que ça va trop fort. Les niveaux que l’on a maintenant sont vraiment trop élevés pour l’euro », analyse Sylviane Delcuve. « La dernière fois qu’on a été au-dessus de ces niveaux, on a vraiment eu un coup d’arrêt. Une série d’indicateurs économiques ont alors montré que c’était difficile pour toute une série de pays d’Europe de faire tourner convenablement leur économie quand la devise devient trop chère. »

Elle ajoute: « Il faut avouer qu’on était à 1,40 à ce moment là. Aujourd’hui, on est à 1,22. Mais on vient de 1,05 donc c’est un gros choc en un coup. »

C’est en effet un gros choc sur notre compétitivité. Par exemple, une automobile produite en zone euro est aujourd’hui 16% plus chère pour les acheteurs hors zone euro qu’il y a quelques mois. Si cette tendance à la hausse de l’euro devait se prolonger, voire s’amplifier, Sylviane Delcuve craint que cela ne finisse par donner un coup de massue sur notre reprise économique.

Quelques avantages

Il y a toutefois quelques avantages. Les vacances à New York ou en Californie sont plus abordables qu’il y a 6 mois. Autre exemple: la hausse de l’euro a permis d’amortir la hausse très sensible du pétrole. Sur les marchés internationaux, le pétrole est coté en dollars, et donc cette hausse de l’euro a permis de limiter la hausse des prix des carburants à la pompe, et ça, ça nous concerne tous les jours.