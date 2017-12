La vente de boudins de Noël explose

Noël se profile à l’horizon et les ventes de boudins explosent. C’est donc la dernière ligne droite pour les bouchers-charcutiers. Le boudin blanc de Liège connaît un énorme succès. Le choix est très varié.

Dans cette grande surface, à Ferrières, au rayon boucherie-charcuterie, le choix des boudins est très large. La fête de Noël incite les clients à en acheter. « C’est vrai, le boudin, c’est quelque chose qui plaît énormément. Mon préféré, c’est le boudin rouge, pour le griller » dit une cliente. « Depuis que les enfants sont petits, à Noël, c’est boudin, pommes de terre rissolées, compote tout simplement, pour justement essayer d’éviter de tomber dans ces dérives de festins plantureux. On reste dans quelque chose de traditionnel, on va dire de rural même si tout le monde mange du boudin. Plus c’est proche du naturel, plus ça me convient » dit une autre cliente.

Dans l’atelier, Brice Devivier dirige les opérations. Il vient de remporter le trophée du meilleur Patron charcutier au concours Boudinwall. Si sa production connaît un énorme succès, c’est grâce notamment aux produits frais et locaux qu’il utilise. « J’utilise une viande maigre de porc labellisée, donc une qualité nettement supérieure, du gras de porc qui entre dans la confection du boudin blanc, de l’oignon frais, de la marjolaine, ce n’est pas la marjolaine de Vottem, ce n’est pas le boudin blanc de Liège, c’est le boudin blanc traditionnel, un mélange d’épices, ça chacun garde son petit secret, du persil frais, du lait et de la crème. On peut n’utiliser que du lait mais en mettant de la vraie crème dedans, ça augmente encore la qualité gustative du produit », explique Brice Devivier.

Un choix varié de boudins pour attirer le client

Pour se distinguer et surtout attirer le client, l’artisan doit être créatif. Brice Devivier explique: « Cette année, nous avons créé, mon collègue et moi-même, le boudin potiron au basilic pour lequel nous avons été primés à Boudinwall et au concours de Chimay. Nous cherchons à avoir d’autres produits pour se différencier de la grande distribution qui vient toujours avec des produits très conformistes. En ayant des goûts qu’on n’a pas ailleurs, les gens viennent plus vite chez nous, pour la qualité du produit aussi ».

La créativité, c’est aussi le moteur de Claude Jacoby, boucher-charcutier à Tilff, qui a reçu la médaille d’or pour son boudin blanc de Liège. Pour les clients, dix-sept choix sont possibles. « Pour moi, le top, c’est le boudin blanc de Liège. On travaille beaucoup avec le boudin blanc aux raisins, blanc raisins, blanc poireaux, blanc chou. On fait quelques spécialités comme le scampi méditerranéen, on fait le speculoos, on fait le boudin blanc au pain d’épices. Ca, ce sont les grosses ventes », explique Claude Jacoby.

L’artisan s’entoure de jeunes talents. Charlotte Mathieu est motivée pour poursuivre les traditions. « Le boudin blanc de Liège est un produit typiquement de Liège. C’est une charcuterie très bonne et il faut continuer à la produire. C’est à nous à reprendre la relève des anciens » dit-elle.

Claude Jacoby accepte du bout des lèvres de dévoiler ses secrets de fabrication: « Les produits de base sont le sel, le poivre, la muscade. Il y a aussi notre fameuse marjolaine des Coteaux de la Citadelle qui elle, donne vraiment un goût spécifique à notre boudin qui est tout à fait liégeois et qui restera, j’espère, encore liégeois longtemps ».

Si vous appréciez la charcuterie, n’hésitez pas. Vos papilles gustatives seront à la fête. Pour vos achats, ne tardez pas car les rayons se vident.