La vidéo de l’internet a contribué aux scientifiques d’estimer l’état d’un rare spécimen de léopard en Primorye

VLADIVOSTOK, le 26 décembre. /TASS/. Le personnel du parc National de la Terre de léopard » dans le territoire du primorié pu identifier et d’évaluer l’état de léopard, qui a déjà filmé et posté sur internet inconnu automobiliste. Comme le rapporte mardi le service de presse нацпарка, female, au-delà duquel les scientifiques observent de près de 10 ans, semble plus saine.

« La vidéo a été filmé sur la route de la forêt, vraisemblablement près du village de Solange Хасанского de la région. Malgré la mauvaise qualité de l’enregistrement, le personnel du parc national a réussi à apprendre un individu, удивившую automobilistes son apparition brusque. La comparaison de l’image de taches sur la peau avec des motifs connue de tous les habitants de нацпарка a montré que le héros de la vidéo s’est avérée la femelle sous le numéro Leo 69F. L’un des anciens du parc national, pour la première fois a été fixé фотоловушкой en 2008 », – dit dans le message.

La vidéo a été filmé à la caméra de téléphone portable inconnu automobiliste, проезжавший à travers le territoire d’un parc national. Le personnel de « la Terre du léopard » sommes tombés sur une courte vidéo sur internet. Sur la vidéo de Leo 69F un certain temps tranquillement inspectait la voiture, puis supprimées dans la forêt, ne pas montrer la peur ou l’agressivité.

« Cette réaction de léopard sur le transport nous a été observée auparavant. À plusieurs reprises le personnel du parc national rencontré dans la forêt des animaux qui ont regardé la machine, mais ne se sont enfuis. Le fait que les bêtes sauvages perçoivent des voitures comme quelque chose de moins dangereux et menaçant par rapport à la randonnée de l’homme. Cependant, il est à eux de voir dans la voiture une créature vivante, ils se précipitent pour se cacher, ce que nous voyons dans ce cas », – le service de presse du mot directeur нацпарка Tatiana Барановской.

Bien que sur les images il n’est pas possible d’évaluer l’état de la bête, selon les experts, à l’extérieur léopard semble en bonne santé. À la volonté de l’extrême-orient léopards vivent en moyenne 15 ans, de sorte que ce chat spécialistes peuvent nommer une personne âgée. Visiblement, elle est très упитанна et visiblement pas de problèmes avec la chasse. Les scientifiques continueront à surveiller ce seul individu et d’autres léopards à l’aide de la plus grande en Russie, le réseau фотоловушек déployée dans le parc national.

Ce matériel est également publiée dans la section « Добрости« – collaboration avec la rubrique общероссийским un projet social « Vivre », visant à soutenir les personnes se trouvant dans la situation complexe de vie.