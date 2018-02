« Rostov-Arena »

ROSTOV-SUR-le-DON, le 26 février. /TASS/. Stade « Rostov – Arena », qui est établie dans la ville de Rostov-sur-le-Don à la coupe du monde de football en 2018, sera mis en service avant la fin de mars, maintenant la volonté de l’objet est de près de 96%. Cela a été annoncé aux journalistes le premier vice-gouverneur de l’oblast de Rostov Igor Гуськов.

Le premier championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes du pays, notamment dans la ville de Rostov-sur-le-Don.

« Aujourd’hui, la volonté du stade « Rostov-sur – le-Don » est de 95,5%. Résulats de la mise en service de systèmes de stade, de petits travaux qui sont en cours de finalisation. Conclusion sur la conformité de l’AIA (conclusion de l’organe d’etat de supervision de la construction à propos de la conformité de l’objet aux exigences des règlements techniques) sera signé au cours de cette semaine, l’acte de mise en service jusqu’à la fin de mars », dit – il, rappelant que le premier match sur le stade aura lieu le 15 avril.

Stade « Rostov-Arena », où, dans le cadre de la coupe du monde joueront préfabriqués du Brésil et de la Suisse, de l’Uruguay et de l’Arabie Saoudite, la Corée du Sud et le Mexique, l’Islande et la Croatie, et sera également l’hôte d’un match de 1/8 de finale, en cours de construction dans la rive gauche de la ville. Le terrain du stade sera recouvert de gazon naturel, est équipé de systèmes de drainage, d’irrigation et à des fins de chauffage.

Sur la fin de la coupe du monde du stade « Rostov-Arena » sera utilisé pour un championnat national et le niveau international de football, ainsi que de sport, de spectacles culturels et des expositions. Ce stade sera réduit de 45 000 à 37 868 places.