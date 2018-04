La Wallonie montre ses atouts aux professionnels du voyage

Des dizaines d’opérateurs touristiques wallons et d’organisateurs de voyages étrangers se sont rencontrés ce jeudi à La Hulpe, à l’occasion de la première édition du Wallonia Trade Day. Cette journée dédiée aux professionnels du tourisme a pour objectif de mettre en avant les atouts touristiques de la Région wallonne pour encourager les tours-opérateurs étrangers à inclure les villes et sites wallons dans leur programmation.

Au total, 52 opérateurs wallons (musées, villes, attractions, hôtels entre autres) se sont mis à la disposition des quelque 220 visiteurs belges et étrangers présents au salon. « Il y a des organisateurs de voyages qui viennent de Flandre mais aussi de France, d’Allemagne, d’Italie, de pays d’Europe de l’Est et même de Chine », détaille Pierre Coenegrachts, directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme, qui organise l’événement. « Nous sommes présents sur d’autres salons mais en même temps que la concurrence, celui-ci nous permet une prise de contact privilégiée avec les professionnels et de présenter le potentiel de la Wallonie. »

Opération séduction

Les programmateurs de voyages ont eu l’occasion de prendre des renseignements ou de concrétiser un futur circuit en Wallonie, en négociant déjà des tarifs de groupes. « Un tour-opérateur britannique vient de confirmer sa venue à Mons en juillet », confirme Michel Vasko, manager de visitMons.be. « Ce salon permet d’avoir des contacts plus rapides et concrets. »

Plusieurs organisateurs de voyages chinois étaient également présents à l’événement. La clientèle provenant de Chine se développe grâce aux liaisons depuis Liège, Charleroi et Bruxelles, et la Wallonie souhaite donc s’inviter dans leur circuit européen. « Nous avons développé un label qualité Chine pour répondre à leurs besoins et leurs habitudes », ajoute Pierre Coenegrachts.