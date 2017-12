La Wallonie ne permettra pas de rouler à 130 km/h sur certains tronçons d’autoroute

Le ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio (cdH) indique vendredi qu’il n’enclenchera pas la possibilité de limiter la vitesse sur autoroute à 130 km/h sur certains tronçons. Il réagit ainsi à la proposition de son homologue du fédéral François Bellot (MR), qui a inclus dans son nouveau Code de la route, prévu pour la première moitié de 2018, un point permettant aux régions d’autoriser la vitesse jusqu’à 130 km/h sur certains tronçons d’autoroutes.

« Ce serait donner un très mauvais signal en matière de sécurité routière alors que les études indiquent que la vitesse est un facteur favorisant les accidents et surtout un facteur aggravant en cas d’accident », estime Carlo Di Antonio dans une réaction à l’agence Belga. « Par ailleurs, nous avons un réseau disposant de nombreuses entrées et sorties sur les autoroutes et celui-ci est en pleine rénovation. Cela risquerait également de banaliser un dépassement généralisé de dix km/h, y compris dans les zones à proximité ses écoles et dans les zones où les 50 km/h s’appliquent », ajoute le ministre wallon.