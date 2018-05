La Zinneke parade termine ses dernières retouches avant le défilé de samedi

Près de 1500 participants sont attendus demain, samedi, dans le centre de Bruxelles pour la 10e édition de la Zinneke parade. Ce sont 21 zinnodes (groupes de participants) qui défileront sur le thème « illégal ».

Dans les coulisses de la Zinneke parade

A l’atelier de la Zinneke, les derniers préparatifs sont en cours. Françoise, costumière pour la zinnode KOD, se dit « excitée » à l’approche du jour J. « Il reste encore quelques retouches à faire, mais ça…c’est parce qu’on est perfectionniste » rit-elle.

Avec sa zinnode, c’est le mot créole « kod » qui a été retenu pour traiter du thème illégal. « KOD en créole renvoie au code, qui peut être le code juridique, le code de la route…mais aussi la corde. On a donc retouché des vêtements d’aujourd’hui dans le style des vêtements de l’époque des Lumières car les philosophes du 17e ont été les premiers à établir un code judiciaire. Et plutôt que d’utiliser de la dentelle pour retoucher les costumes, on a utilisé de la corde. » précise Françoise. Les cols dentelés du 17e sont alors remplacés par un tissu en corde, ou de la toile de jute. Les chaussures sont ornées de nœuds. Les manches des vestes sont bouffées, les poches agrandies.

Sabina se dit plus stressée à l’approche du défilé. « Je travaille du matin au soir cette semaine pour les derniers préparatifs. » Avec sa zinnode Crichmur, pour « crier, chanter, murmurer », Sabina a voulu mettre en avant la nature, celle détruite, la nature morte, et celle qu’on veut faire revivre. « J’ai fait germer du blé dans des sachets. Je dois encore les mettre sur les épaules des zinneke samedi matin, juste avant de défiler. C’est fragile, je ne peux pas accrocher les germes avant que les costumes soient portés. »

« Il y a tout un processus. Notre but : que des personnes se rencontrent. »

Pour Léïla Duquaine, coordinatrice de projet à la Zinneke, la Zinneke Parade va plus loin qu’un carnaval. « C’est vrai qu’on compare souvent la zinneke à un carnaval. Au-delà du fait que ce soit un spectacle déambulatoire dans les rues, ce qui le relit au carnaval, c’est un carnaval métissé, un carnaval qui change de biennale en biennale et qui n’a donc pas ce côté statique avec les mêmes costumes et les mêmes rituels reproduits. »

Et derrière la Zinneke Parade, c’est plus d’un an et demi de travail. « Il y a tout un processus. Notre but : que des personnes se rencontrent. » L’organisme cherche en effet à mettre en avant une dynamique artistique et sociale. Souvent, on peut voir des zinnodes en partenariat avec des écoles, allant du primaire au secondaire, pour trouver des thèmes et créer les costumes.

Léïla Duquaine rajoute pour conclure « Pour revenir à cette idée de carnaval, dans le fond, au-delà de forme, ce qui rapproche du carnaval c’est qu’on essaye de renverser certains rapports de pouvoir, on essaye de permettre à tout le monde de participer à cette création, de donner une voix et de faire de la création participative. »

Pour pouvoir assister au défilé de la Zinneke Parade, rendez-vous ce samedi 12 mai dans le centre de Bruxelles entre la Grand Place et le Boulevard Anspach. Les votes s’ouvrent le 2 juin pour le choix du thème de la prochaine parade qui aura lieu en 2020.