L’acteur Kevin Smith est hospitalisé avec une crise cardiaque

Kevin Smith

TASS, le 26 février. Acteur américain, scénariste et réalisateur Kevin Smith était lundi transporté à l’hôpital des états-UNIS avec la crise cardiaque. À propos de cette Smith lui-même a dit dans son Twitter.

« Après le premier spectacle ce soir, j’ai eu une forte crise cardiaque. Le docteur, qui m’a sauvé la vie, dit que j’ai eu 100% le blocus de l’avant gauche, descendante de l’artère. Si je n’avais pas annulé le deuxième spectacle, pour se rendre à l’hôpital, je serais mort ce soir. Mais jusqu’à ce que je suis encore vivant! » – a écrit l’acteur.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died ce soir. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 Février 2018

Smith n’a pas précisé quel spectacle a à l’esprit, toutefois, comme l’indique The Hollywood Reporter, il ne pouvait s’agir de l’enregistrement d’un programme tv « Комикснутые hommes » (Comic Book Men) de la chaîne de télévision AMC dans le New Jersey.

Kevin Smith est né le 2 août 1970 dans le New Jersey. Le plus connu pour les films « le Dogme » (Dogma, 1999), « Clerks » (Clerks, 1994), ainsi que « Jay et Silent Bob strike back » (Jay and Silent Bob Strike Back, 2001).